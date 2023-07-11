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İstanbul'da gece yarısı kanlı infaz! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı

11.07.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de gece yarısı yaşanan silahlı saldırıda 19 yaşındaki M.M. başından vurularak hayatını kaybetti, kimliği öğrenilemeyen arkadaşı ise ağır yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişiler araçla olay yerinden kaçarken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Korkunç cinayet İstanbul Büyükçekmece'de yaşandı. Pınartepe Mahallesi, Sahilyolu Sokak'ta gece yarısı M.M. (19) ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahsa kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı.

BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda kanlar içinde yere yığılan M.M. başından vurularak hayatını kaybederken kimliği öğrenilemeyen arkadaşı ise ağır yaralandı. Saldırganlar plakası alınamayan araçla olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Saldırıyı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğrularken diğer yaralıyı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir şekilde araştırmalarını sürdürürken saldırganları yakalamak için inceleme başlattı.

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cinayet Büyükçekmece silahlı saldırı

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