İstanbul'da taksi sorunu giderek büyüyor! Yeni oyun: Artık taksiler...

İstanbul'da taksi bulmak artık deyim yerindeyse samanlıkta iğne aramakla eş değer. Vatandalar artık taksi bulabilmek için cep telefonu uygulamalarını kullanıyor ama bu uygulamalar da bazı özellikler devreye sokuyor. Örneğin bahşişli çağırma veya taksimetre açarak gelmesini sağlamak gibi. Şimdi ise yeni bir uygulama devreye girdi. Artık taksiler açık artırma ile çağrılıyor.

KENDİ TEKLİFLERİNİ DE VERİYORLAR

Uygulamaya gidilecek yerin konumu giriliyor ve bir ücret teklifi veriliyor. Hatta uygulamanın kendisi de fiyat tavsiyesi veriyor. Ardından taksiciler ya yolcuyu kabul ediyor ya da kendileri teklif veriyor. Yolcu da kabul ederse taksi ile de eşleşiyor. Yani taksiciler, müşterilere açık artırma yapıyor.

TAKSİMETREYLE 116 TL, AÇIK ARTIRMAYLA 200 TL

ATV Haber'in haberine göre uygulamada taksicilerin normalde taksimetre ile 116 TL tutacak bir mesafe için 200 TL istediği görüldü. Bir taksici, "Hep bunu kullanıyoruz. Şu anda müşteri buradan buluyor taksiyi" dedi.



