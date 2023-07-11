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  4. Kulislerde bu konuşuluyor: DEVA ve DP ortak grup mu kuruyor? Gözler o iki partiye çevrildi, açıklama geldi

Kulislerde bu konuşuluyor: DEVA ve DP ortak grup mu kuruyor? Gözler o iki partiye çevrildi, açıklama geldi

11.07.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek ve Saadet partilerinin Meclis'te grup kurmasının ardından gözler DEVA ve Demokrat partilerine çevrildi. Kulislerde bu iki partinin bileşerek 7'nci grubu kuracağı konuşulmaya başlandı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, bu iddiaları yalanladı ancak açık kapı da bıraktı. Şahin "Şu an içi böyle bir şey yok ama olmayacağı anlamına gelmez" dedi.

Kulislerde bu konuşuluyor: DEVA ve DP ortak grup mu kuruyor? Gözler o iki partiye çevrildi, açıklama geldi

TBMM'ye 7'nci grup mu gelecek? DEVA ve Demokrat partilerinin grup kuracağı iddiası kulisleri hareketlendirdi. CHP listelerinden seçime giren Saadet ve Gelecek partileri, Meclis'te bir grup kurdu. Bu adım sonrası gözler DEVA ve Demokrat partilerine çevrildi.

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2 MİLLETVEKİLİ NASIL SAĞLANACAK?

15 milletvekili bulunan DEVA ile 3 milletvekili bulunan Demokrat Parti, Meclis'te grup kuracak mı? Toplamda 18 milletvekili bulunan iki parti, grup kurmak için geri kalan 2 milletvekilini nasıl sağlayacak? İşte bu sorunun yanıtıyla ilgili olarak DEVA ve DP'li yetkililer açıklamada bulundu.

İDDİALAR YALANLANDI AMA AÇIK KAPI BIRAKILDI

Öncelikle her iki partinin grup kuracağı iddiaları yalanlandı. Henüz böyle bir çalışmanın başlamadığının altı çizildi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Alınmış bir karar yok" dedi ancak açık bir kapı da bıraktı. Şahin, açıklamasında "Grup kuracağımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Demokrat Parti ile bir girişim söz konusu değil. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Bunlar mutlaka zamanla oturulup konuşulacak şeyler. Grup kurmayı arzu ediyoruz" dedi.

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DEVA Partisi gelecek partisi

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