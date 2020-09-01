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  4. İstanbul'da genç kız dehşeti yaşadı: Önce tacize uğradı sonra darp edildi

İstanbul'da genç kız dehşeti yaşadı: Önce tacize uğradı sonra darp edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:24 | Son Güncelleme

İstanbul Bostancı'da taksi beklerken kendisini elle taciz ettikleri için tepki gösterdiği kimliği belirsiz 2 erkek tarafından dövülen ve burnu ile dişleri kırılan N.B., Sakarya’da yaşayan ailesinin yanına geldi. Psikolojisinin iyi olmadığını, sürekli polisle irtibat halinde olduğunu anlatan N.B., saldırganların bir an önce yakalanmasını istiyor.

İstanbul'da genç kız dehşeti yaşadı: Önce tacize uğradı sonra darp edildi

İstanbul’da bir giyim firmasında sosyal medya uzmanı olarak çalışan 22 yaşındaki N.B., 29 Ağustos Cumartesi sabahı 03.00 sıralarında Bostancı’da İETT otobüs durağında taksi beklerken, durakta oturan 2 erkeğin tacizine uğradı. Erkeklerden birinin elini, göğsünü ellemeye çalıştığı sırada iterek taksiye yönelden N.B., iddiasına göre kimlikleri belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen ve burnu ile dişleri kırılan N.B., Sakarya'da yaşayan ailesinin yanına geldi.

'CANİLERİN ADALETE TESLİM EDİLMESİ ACILARIMI BİR NEBZE OLSUN AZALTACAK'

N.B. yaptığı açıklamada “İki gündür telefonlarım susmuyor. Haber kanallarında adım soyadım ve fotoğraflarım yayınlandı. Yaşadıklarımı ailem ve beni tanıyan herkes öğrendi. Ailem psikolojimin daha fazla bozulmaması için kimseyle görüşmemi istemiyor. Şu anda önceliğim sağlık. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Polisle sürekli irtibattayım. Bostancı Karakolu olayla birebir ilgileniyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle sürekli irtibat halindeyim. Tek isteğim bana kabus dolu anları yaşatan o canilerin yakalanması. Taksicinin bulunmasını istiyorum. Canilerin yakalanıp, adalete teslim edilmesi acılarımı bir nebze olsun azaltacak” dedi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASINI İSTEDİ

Öte yandan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin N.B.'yi evinde ziyaret ederek, kendilerinden bir talebi olup olmadığını ve koruma tedbiri isteyip istemediğini sordukları öğrenildi. N.B. ise polisten saldırganların yakalanmasını istedi.

Kaynak: DHA

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