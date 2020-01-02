İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

\u0130stanbul'da ya\u011fmur sabah saatlerinden itibaren aral\u0131kl\u0131 ya\u011f\u0131yor. Ya\u011fmurun ard\u0131ndan \u00f6\u011fle saatlerinde g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 belirdi, renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \nHali\u00e7 \u00fczerinde beliren g\u00f6kku\u015fa\u011f\u0131 ile kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu. \n(AA)\nPARTNER \u0130zle ve \u00f6\u011fren: \u00c7ocuk filmlerindeki gizli mesajlar\u00c7aml\u0131bel Ge\u00e7idi\u2019nde sisD\u00fcnyan\u0131n konu\u015ftu\u011fu ka\u00e7\u0131\u015fta Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda dikkat \u00e7eken iki u\u00e7u\u015f
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