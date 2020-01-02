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  4. İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

İstanbul'da gökkuşağı sürprizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

İstanbul'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağıyor. Yağmurun ardından öğle saatlerinde gökkuşağı belirdi, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Haliç üzerinde beliren gökkuşağı ile kartpostallık görüntüler oluştu.

(AA)


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istanbul gökkuşağı

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