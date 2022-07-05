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İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 5 Temmuz Salı Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu!

05.07.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamaları İstanbullular tarafından yakından takip ediliyor. Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtilirken sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi. Peki 5 Temmuz hava nasıl olacak? İşte 5 Temmuz 2022 Salı günü Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...

İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 5 Temmuz Salı Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu!

5 Temmuz 2022 Salı gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Vatandaşlar "5 Temmuz hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 5 Temmuz 2022 Salı Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...

5 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz Salı günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 26°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; güneydoğu kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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