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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.05.2024 15:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'ninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da ödül törenine katıldı. DEİK Genel Kurulu'na seslenen Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • DEİK camiasıyla gurur duyuyoruz. Yılda 2 bin etkinlik azımsanmayacak bir sayıdır. Türk ekonomisi ve dış ticaretle ilgili sizlerle diyalog içinde olma gayretindeyiz. DEİK ülkemizin iş dünyasını aynı zeminde buluşturan, temsil kabiliyeti en yüksek platformdur.
  • Türk ekonomisine güvenerek yatırım yapan, omuz veren herkesin arkasındayız. Düşüncelerimiz farklılık gösterebilir. Bunlar Türkiye'nin zenginliğini gösteren işaretlerdir. Herkesin yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır.
  • Taş üstüne taş koyan her insanımızla yol yürümekten gurur duyuyoruz. Sizlerle yol arkadaşlığından memnunuz, bahtiyarız. Siz Türk ekonomisine katkıda bulunmak istediğiniz sürece bizler sizin yanınızda olacağız. Tüm kabine üyesi arkadaşlarımızın kapısı DEİK üyelerine açıktır.
  • Küresel ekonomi son yıllarda fırtınalı sularda seyrediyor. Kovid, çatışmalar işi daha da çetrefilleştirdi. Enerji, gıda fiyatlarında belirsizliklerle meydan okumalarla karşı karşıya kaldık. Depremin ekonomiye maliyeti 104 milyar dolardır. Sadece konutlar yıkılmadı, üretim tesisleri de zarar gördü.
  • Son 1 yılda üstü üste 3 seçim geçirdik. Seçimin bürokraside yavaşlama, yatırımda bekletmelere neden olduğunu biliyoruz.
  • İhracatımız 255 milyar doları aşarak cumhuriyet rekoru kırdı.
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
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