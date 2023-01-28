İstanbul'da iğrenç olay! Apartmana giren kadın dehşeti yaşadı: 'O zaman tanışalım' diyerek saldırdı

Kağıthane'de kuaför için bir binaya giren kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Binaya girdikten sonra 'şişt' diye bir ses duyduğunu belirten kadın, arkasında döndüğünde tacizcinin 'Tanıdın mı?' sorusuyla karşılaştı. 'Hayır' yanıtı veren kadına 'O zaman tanışalım' diyerek cevap veren tacizci, kadına saldırdı. Kadın bağırması sonrası kaçan tacizci esnaf tarafından tekme tokat dövüldü.

BİNAYA GİRDİ, DEHŞETİ YAŞADI

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yahyakemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre C.T., randevu alıp geldiği 1'inci kattaki kuaföre çıkmak için binaya girerken arkasından gelen kişinin tacizine uğradı. Tacizci, C.T.'nin bağırması üzerine paniğe kapılıp kaçarken, kuaföre giren kadın yaşadığı olayı anlattı. Sokağa çıkan kuaför Burhan Özger ve Doğan Ermiş yakaladıkları kişiyi C.T.'nin doğrulamasıyla tekme tokat dövdü. Bir anlık boşluktan faydalanan tacizci kaçarak uzaklaştı.

"TANIŞALIM DEDİ, ÜSTÜME SALDIRDI"

Tacize uğradığını söyleyen C.T. "Kuaförüme gelirken binanın içine girdim sonra arkamdan 'şişt' diye bir ses duydum. Arkama baktım, 'Tanıdın mı' dedi. 'Hayır' dedim. 'O zaman tanışalım' dedi. Direkt üstüme saldırdı, üstüme yürüdü. Saldırma olayı yaşadım sonra hemen kuaföre koştum. Kaçmasaydım elle teması oluyordu. Üstüme yürüyüp beni merdivenin oraya doğru sıkıştırdı. Hızlı hareket etmesen daha da sıkıştıracaktı. Karanlıktı, ışığa çarptı yüzünü net şekilde gördüm. Ben bağırınca kaçtı. Yukarı çıktım kuaförde çalışan arkadaşlara tacize uğradığımı söyledim. Hemen işlerini bırakıp adamın peşine koştular. Yolun karşısında gördük ve yakaladılar adamı. Ben direkt tespit ettim ama kendisi kabullenmedi. Arkadaşlar müdahale ettiler daha sonra kaçtı. İlk anda elimde hiç bir belge görüntü olmadığı için ve adam da kaçınca o panikle şikayetçi olamadım. Gece sabaha kadar sıçrayıp uykudan kalktım. Şikayetçi olacağım ve yakalanması gerekiyor. Evime girerken, sabah işe giderken çok büyük korku içinde aracıma bindim. Sağıma soluma baktım, daha önceden mi takip ediyordu yoksa sonradan mı karşıma çıktı onu bilmediğim için tedirginim, psikolojim bozuldu" diye konuştu.

"KADINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU"

Tacizciyi tokatlayan Doğan Ermiş, "Akaşam saat 18.00 sıralarıydı. Müşterimizin kuaför salonumuza randevusu vardı. Biz çalışıyorduk, kadın korkmuş halde içeriye girdi. 'Bana yardım edin, Aşağıda tacize uğradım' dedi. Hemen aşağı indik kimse yoktu. Yolun karşısına geçtik bir adam eli cebinde ve korkmuş haldeydi. Adamı yakaladım, kadın geldi. 'Bu mu' diye sordum, kadın 'bu' dedi. Kadını görünce şok oldu. Ben vurdum sonra arkadaşım vurdu. Korkup kaçtı, kovaladık ama kaçtı" dedi.

Kuaför sahibi Burhan Özger, "Müşterimizin randevusu vardı. Geldiğinde eli titriyordu. 'Aşağıda taciz olayı yaşadım, yardım et' dedi. Galiba kadını takip etmiş bina içinde sıkıştırmış, binanın ışıkları otomatik olmadığı için içerisi karanlık, kadını sıkıştırdığı sırada kolu düğmeye geliyor ve ışık yandığında adam kaçıyor. Sonra biz arkadaşlarla aşağı indik, kolundan tuttuk kadını da çağırdık, kadın o olduğunu doğruladı. Biz de mecbur vurmak zorunda kaldık, sonra kaçtı" diye konuştu.

(DHA)



