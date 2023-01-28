HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da iğrenç olay! Apartmana giren kadın dehşeti yaşadı: 'O zaman tanışalım' diyerek saldırdı

İstanbul'da iğrenç olay! Apartmana giren kadın dehşeti yaşadı: 'O zaman tanışalım' diyerek saldırdı

28.01.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. C.T. isimli kadın kuaför için girdiği binada bir kişinin tacizine uğradı. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Kuaförüme gelirken binanın içine girdim, sonra arkamdan 'şişt' diye bir ses duydum. Arkama baktım, 'Tanıdın mı' dedi. Hayır dedim. 'O zaman tanışalım' dedi. Direkt üstüme saldırdı" dedi. Kadın bağırması sonrası kaçan tacizci esnaf tarafından tekme tokat dövüldü.

İstanbul'da iğrenç olay! Apartmana giren kadın dehşeti yaşadı: 'O zaman tanışalım' diyerek saldırdı

Kağıthane'de kuaför için bir binaya giren kadın, bir kişinin tacizine uğradı. Binaya girdikten sonra 'şişt' diye bir ses duyduğunu belirten kadın, arkasında döndüğünde tacizcinin 'Tanıdın mı?' sorusuyla karşılaştı. 'Hayır' yanıtı veren kadına 'O zaman tanışalım' diyerek cevap veren tacizci, kadına saldırdı. Kadın bağırması sonrası kaçan tacizci esnaf tarafından tekme tokat dövüldü.

3

BİNAYA GİRDİ, DEHŞETİ YAŞADI

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Yahyakemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre C.T., randevu alıp geldiği 1'inci kattaki kuaföre çıkmak için binaya girerken arkasından gelen kişinin tacizine uğradı. Tacizci, C.T.'nin bağırması üzerine paniğe kapılıp kaçarken, kuaföre giren kadın yaşadığı olayı anlattı. Sokağa çıkan kuaför Burhan Özger ve Doğan Ermiş yakaladıkları kişiyi C.T.'nin doğrulamasıyla tekme tokat dövdü. Bir anlık boşluktan faydalanan tacizci kaçarak uzaklaştı.

kagithanede-taciz-iddiasina-esnaf-dayagi_4151_dhaphoto4 (1)

"TANIŞALIM DEDİ, ÜSTÜME SALDIRDI"

Tacize uğradığını söyleyen C.T. "Kuaförüme gelirken binanın içine girdim sonra arkamdan 'şişt' diye bir ses duydum. Arkama baktım, 'Tanıdın mı' dedi. 'Hayır' dedim. 'O zaman tanışalım' dedi. Direkt üstüme saldırdı, üstüme yürüdü. Saldırma olayı yaşadım sonra hemen kuaföre koştum. Kaçmasaydım elle teması oluyordu. Üstüme yürüyüp beni merdivenin oraya doğru sıkıştırdı. Hızlı hareket etmesen daha da sıkıştıracaktı. Karanlıktı, ışığa çarptı yüzünü net şekilde gördüm. Ben bağırınca kaçtı. Yukarı çıktım kuaförde çalışan arkadaşlara tacize uğradığımı söyledim. Hemen işlerini bırakıp adamın peşine koştular. Yolun karşısında gördük ve yakaladılar adamı. Ben direkt tespit ettim ama kendisi kabullenmedi. Arkadaşlar müdahale ettiler daha sonra kaçtı. İlk anda elimde hiç bir belge görüntü olmadığı için ve adam da kaçınca o panikle şikayetçi olamadım. Gece sabaha kadar sıçrayıp uykudan kalktım. Şikayetçi olacağım ve yakalanması gerekiyor. Evime girerken, sabah işe giderken çok büyük korku içinde aracıma bindim. Sağıma soluma baktım, daha önceden mi takip ediyordu yoksa sonradan mı karşıma çıktı onu bilmediğim için tedirginim, psikolojim bozuldu" diye konuştu.

5

İlginizi Çekebilir

Annesini taciz eden kişiyi döverek öldürmüştü! Kendini böyle savundu

Annesini taciz eden kişiyi döverek öldürmüştü! Kendini böyle savundu

 Liseli kıza kâbusu yaşattı! 'Baba-kız' sözleri pes dedirtti

Liseli kıza kâbusu yaşattı! 'Baba-kız' sözleri pes dedirtti

 Üniversiteli gence burs tuzağı! 'MİT'ten geliyoruz' diyerek...

Üniversiteli gence burs tuzağı! 'MİT'ten geliyoruz' diyerek...

"KADINI GÖRÜNCE ŞOK OLDU"

Tacizciyi tokatlayan Doğan Ermiş, "Akaşam saat 18.00 sıralarıydı. Müşterimizin kuaför salonumuza randevusu vardı. Biz çalışıyorduk, kadın korkmuş halde içeriye girdi. 'Bana yardım edin, Aşağıda tacize uğradım' dedi. Hemen aşağı indik kimse yoktu. Yolun karşısına geçtik bir adam eli cebinde ve korkmuş haldeydi. Adamı yakaladım, kadın geldi. 'Bu mu' diye sordum, kadın 'bu' dedi. Kadını görünce şok oldu. Ben vurdum sonra arkadaşım vurdu. Korkup kaçtı, kovaladık ama kaçtı" dedi.

kagithanede-taciz-iddiasina-esnaf-dayagi_4151_dhaphoto2

Kuaför sahibi Burhan Özger, "Müşterimizin randevusu vardı. Geldiğinde eli titriyordu. 'Aşağıda taciz olayı yaşadım, yardım et' dedi. Galiba kadını takip etmiş bina içinde sıkıştırmış, binanın ışıkları otomatik olmadığı için içerisi karanlık, kadını sıkıştırdığı sırada kolu düğmeye geliyor ve ışık yandığında adam kaçıyor. Sonra biz arkadaşlarla aşağı indik, kolundan tuttuk kadını da çağırdık, kadın o olduğunu doğruladı. Biz de mecbur vurmak zorunda kaldık, sonra kaçtı" diye konuştu.

kagithanede-taciz-iddiasina-esnaf-dayagi_4151_dhaphoto3 (1)

kagithanede-taciz-iddiasina-esnaf-dayagi_4151_dhaphoto1

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu Elleri plastik kelepçeyle bağlı asılı bulundu
Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği günTüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün
Genç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyorGenç yaşta ölürsün demişlerdi! Son halini görenler tanıyamıyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane taciz

En Çok Okunan Haberler

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Cuma namazı sonrası tepki! Yaşlı adam 'Burada işin yok' dedi, İmamoğlu ise...

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

Meteoroloji'nin uyardığı il kâbusu yaşadı... Araç suda kayboldu

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

İş insanının hayatı kabusa döndü! Çetenin tuzağına düştü: Evimi değiştirdim, can korkusu da var

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Konut kredisine büyük engel! Rayiç bedel yüzünden kredi çıkmıyor...

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

Hacker çetesi çökertildi, lideri 22 yaşında çıktı! Lüks yaşamı gözler önüne serildi

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.