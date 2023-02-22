İstanbul'da riskli bina bir kiracı yüzünden yıkılamıyor! 'Sorunlu olsa 100 yıl önce İngilizler bu tren rayını buradan niye geçirdi'

Türkiye'de çürük binalarla ilgili gariplikler bitmiyor. İstanbul Kadıköy'deki bir bina için riskli raporu verildi. Apartmandaki herkes gitti ama bir kiracı inatla evinden çıkmıyor. Mahkeme kararıyla yıkımı durduran kiracı, susuz ve elektriksiz yaşamaya devam ediyor. Üstelik çıkmamak için risksiz dediği daireye çürük dediği için kira da ödemiyor.

SUSUZ VE ELEKTRİKSİZ ANNESİYLE YAŞIYOR

Bina riskli yıkılması gerekiyor. Herkes terk etti ama inatla bir kiracı terk etmiyor. Kadıköy Fener Yolu'ndaki 4 katlı binada bir kiracı annesiyle birlikte susuz ve elektriksiz yaşıyor. 56 yaşındaki binanın riskli yapı olduğu ortaya çıktı ve sonrasında yıkım kararı alındı. Binada yaşayan bir kiracı mahkeme başvurarak yıkım kararını durdurdu.

"MARMARAY'A YIKILMA RİSKİ VAR"

Show Haber ve Fox TV'nin haberine göre diğer daire sahipleri inatçı kiracıya tepki göstererek "Sadece kendi canı tehlikede değil. Bütün bir mahalleyi ilgilendiriyor aslında. Marmaray'ın bitişiğinde binanın oraya yıkılma riski var" dedi.

"SORUNLU OLSA İNGİLİZLER TREN RAYINI BURADAN NİYE GEÇİRDİ"

Tepkilerin odağındaki kiracı ise kendisi böyle savundu:

"Buranın altyapısı zemini sorunlu olsa 100 yıl önce İngilizler bu tren rayını buradan niye geçirdi. Ben salak mıyım ya, aptal yerine koymayın. Benim riskim şu anda burada yok. Eğer ben riskteysem 20 tane apartman da riskli burada. Riskte olduğumu düşünsem ben yarın çıkar giderim. Bana zamanında bildirilmedi, bir anda taşınamıyorum. Çürük eve kira ödeyeceğim, burada başka bir şey yok. Çürük diye kira vermiyorum."



