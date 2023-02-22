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Depremin ilk anları polis telsizinde! "Herkes acil durum konumuna geçsin"

22.02.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde Malatya'da yıkılan binalarla ilgili polis telsizinden yapılan anonslar yaşanan felaketin büyüklüğünü gösterdi. Telsizde, "Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahıs kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor." anonsları yer aldı.

Depremin ilk anları polis telsizinde! "Herkes acil durum konumuna geçsin"

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan binalarla ilgili polis merkezi ile yaptıkları telsiz anonslarının ses kayıtları, felaketin boyutunu yansıttı. Polis memurlarıyla emniyet müdürlüğü polis merkezi arasında geçen anonslar kaydedildi.

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"TÜM PERSONELİ UYANDIRIN"

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren telsiz anonsunda, "İvedi tüm trafik personeli görev yerlerini alsın. Birazdan araçlardan dolayı ulaşım engeli olur ve tüm personeli uyandırın, uyuyan varsa herkes acil durum konumuna geçsin." dediği yer alıyor.

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Polis haber merkezi ile çalışan nöbetçi polis arasında geçen telsiz diyalogunda, "Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahıs kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş binanın altında olduğunu belirtiyor." anonsları yer alıyor. (DHA)

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