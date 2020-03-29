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  4. İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler

İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 20:58 | Son Güncelleme

Avcılar'da yaklaşık 15 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen yol kapatıp halay çekti. Sokağı düğün salonuna çeviren grup dakikalarca dans etti.

Koronavirüs salgınını önlemek için yayınlanan genelgeyle düğün salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Bu sebeple birçok vatandaş nikah tarihlerini ertelemeyi tercih etti.

Avcılar Belediyesi, tarihlerini ertelemeyen çiftlerin nikahlarını salonda sadece 2 şahit olması şartıyla kıymaya devam etti. Bugün Avcılar'da nikahları olduğu öğrenilen bir çiftin yakınları Reyhan Sokak'ta yol kapattı.

Yaklaşık 15 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen halaylar çekip dans etti. Sokağı adeta düğün salonuna çeviren grup nikaha gitmek için sokaktan ayrıldı. (DHA)

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KORONAVİRÜS istanbul

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