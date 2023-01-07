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  4. İstanbul'da taksi bulabilmek artık karaborsa! Parayı bastıran taksiye biner

İstanbul'da taksi bulabilmek artık karaborsa! Parayı bastıran taksiye biner

07.01.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da taksi sorunu bitmek bilmiyor. Megakentte taksi bulabilmek artık karaborsa oldu. Bir uygulama üzerinden vatandaşlar taksi çağırmak için açık artırma katılıyorlar. En yüksek rakamı verene uygulama üzerinden taksi yönlendiriliyor. Söz konusu uygulama hem taksi hem de vatandaşlar tarafından tepki çekti.

İstanbul'da taksi bulabilmek artık karaborsa! Parayı bastıran taksiye biner

İstanbulluların taksi çilesi çözüme kavuşmadığı gibi iş artık daha da çığırından çıkıyor. Kurnazlıkta sınır tanımıyorlar. Bu sefer de telefon uygulamasıyla yapılıyor fırsatçılık. Uygulamada taksi çağırmak istediğinizde bir açık artırma yarışına giriyorsunuz. Kim daha fazla ücret teklif ederse taksici ona gidiyor. İstanbul'da artık taksi bulabilmek karaborsa oldu.

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AÇIK ARTIMAYA KATILIYORLAR

İstanbul'da taksi sorunu bitmek bilmiyor. Cep telefonu uygulamalarıyla bu durum fırsatçılığa döndü. Yeni ortaya çıkan bir uygulamada yolcular taksi çağırırken adeta bir açık artırmaya çıkıyorlar. Uygulamada gidilecek nokta seçildikten sonra teklifler başlıyor. Taksimetrede yazması gereken ücretlerden daha fazlası uygulamada yazıyor.

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"BÖYLE BİR UYGULAMAYA GEREK YOK"

ATV Haber'in haberine göre uygulamayı kullanan taksiciler olduğu kadar şikayetçi olanlar da çok. Vatandaşlar söz konusu uygulamaya tepki gösterdi. Bir vatandaş böyle bir uygulamaya gerek olmaması gerektiğini belirterek "İnsanlar sokaktan kolay bir şekilde taksiye binebilmeli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi

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