HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda büyük artış! Başı bu ilçeler çekiyor

İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda büyük artış! Başı bu ilçeler çekiyor

28.11.2020 14:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda büyük artış! Başı bu ilçeler çekiyor

İzmir'deki depremin ardından İstanbul'da 2 bine yakın kişinin yapı tarama testi başvurusu yaptığı öğrenildi. En çok başvuru ise Bahçelievler, Bakırköy ve Avcılar'dan geldi.

İzmir'deki depremin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yapı tarama testi çalışmalarına talep arttı. Binalarının dayanıklılığını ölçtürmek isteyen İstanbullulardan talep aldıklarını söyleyen İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, önümüzdeki hafta analizlere başlayacaklarını belirtti. Şu anda Avcılar ve Silivri'de çalışmaların başladığını ve vatandaşların oturdukları binadan kuşku duyduklarını ifade eden Kahraman, en çok başvurunun Bahçelievler, Bakırköy ve Avcılar'dan geldiğini belirtti.

'AVCILAR VE SİLİVRİ'DE ÇALIŞMALAR BAŞLADI'

İstanbul'da olacak olan bir depremde can kaybını engellemek için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kahraman, "İstanbullular şu anda binalarından kuşku duyuyorlar. Özellikle 2000 yılı öncesinde yapılmış olan binalarımız risk potansiyeli anlamında gerçekten yüksek riskler barındırıyorlar. Bu anlamda bizde başlatmış olduğumuz çalışma ile birlikte şu anda İstanbul'da özellikle 2000 yılı öncesinde eski yasal mevzuata dayanarak yapılmış olan binaları tek tek giderek tespitlerini yapıyoruz. Buradaki amacımız şu, özellikle en yüksek riskli binaları, göçme riski olan binaları tespit ederek bu binaları bir an önce müdahale edilmesini sağlamak. Özellikle İstanbul'da asıl amacımız can kaybını engellemek. Her İstanbullunun olası bir İstanbul depreminden sonra burunları kanamadan bu depremin atlatılmasını sağlamak. Bu nedenle şu an sahadayız. Avcılar ve Silivri ilçelerimizde yani İstanbul'daki en riskli ilçelerden başladık. Bu 2 bölgede arkadaşlarımız bina denetimlerini gerçekleştiriyorlar. Bu bina denetimleri sonucunda da bizler bu alanlara ilişkin hem finansal anlamda hem teknik anlamda kolaylaştırıcılığında bu binaların dönüştürülmesi için İstanbullulara yol haritalarını sunacağız" ifadelerini kullandı.

Büyük fay hattı üzerindeki Hatay’da deprem ve tsunami tedirginliğiBüyük fay hattı üzerindeki Hatay’da deprem ve tsunami tedirginliği

İstanbul'da 790 bin bina olduğunu ifade eden Tayfun Kahraman, "Bu çalışma bittiğinde 39 ilçemizde aslında programımıza göre 2022 yılı sonunda tüm binalara girmiş, İstanbul'daki 790 bin binayı incelemiş ve bunun sonucunda da yol haritalarını oluşturmuş olacağız. Böylece İstanbul'da depremi bir felaket olmaktan çıkartıp, bunu İstanbul'u etkilemeyecek bir duruma getirmek. Bütün amacımız bu" dedi.

Kahraman sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda özellikle İzmir depreminden sonra 2000'e yakın başvuru aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbullular gidip yapılarını kontrol etmemiz için bizlere başvuruda bulundular. İzmir depremi İstanbul'a depremi yeniden hatırlattı. Bu anlamda İstanbulluların paniği bize ulaştı. Ve biz de bize müracaat edenlerin, daha önce ilçe sıralaması ile gidiyorduk ama korku yaşayan İstanbulluların bu ihtiyaçlarını gidermek üzere arkadaşlarımız önümüzdeki haftadan itibaren tek tek bu yapılara giderek, şikayette bulunan ve binasını kontrol ettirmek isteyen kişilerin yapılarına tek tek giderek bu binaları kontrol edecekler"

'EN YOĞUN TALEP BAHÇELİEVLER, BAKIRKÖY VE AVCILAR İLÇELERİMİZDEN GELDİ'

"En yoğun talep Bahçelievler, Bakırköy ve avcılar ilçelerimizden geldi" diyen Tayfun Kahraman, "Depremin özellikle en fazla etkilemesini beklediğimiz ilçelerimizden geldi. Vatandaşlarımız da aslında bunun farkındalar. Binalarının farkındalar. Bu yüzden bu ilçelerimizden gelen talebin çok yoğun olması normal. Bu analizler tamamen ücretsiz olarak yapılacaktır" dedi. Kahraman, "Biz bizden önce yapılan istatistik dayanakları hasar tahmin çalışmalarını şu an yerinde adresleyerek 4 katına ulaşıyoruz. Bugün İstanbul'da AFAD'ın yaptığı çalışmayla 45 bin binanın göçme riskiyle karşı karşıya olduğu söyleniyor. Bizim alanda yaptığımız tespitlere göre bu sayılar çok daha yükselebilir" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Binalarını hala test ettirmediklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise tedirgin olduklarını belirtti. Fatih'te yaşayan Orhan Akdeniz, "Hayır ettirmedik. Her zaman bir endişemiz var tabi ki. Düşünüyoruz biz de. Fırsatımız olduğu sürece biz de kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışacağız. 12 yıldır oturuyorum binamda ama bina bayağı eski. 30-35 yıllık bina. İzmir depreminden sonra belediyeye başvurduk henüz bir dönüş olmadı" diye konuştu. Yavuz Taşkın ise, "Devlet bize imkan sağlamıştı. Oturduk konuştuk. Ama o binanın içindeki insanlar 'Bugüne kadar olmamış. Bugünden sonra da olmaz' dedi. Şimdi bu insanlarımızın duyarsızlığı ile ilgili ne yapabiliriz ki. Duyarlı olmaları gerekmez miydi?" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Karantinayı delip markete gitti, ekiplere bakın ne dediKarantinayı delip markete gitti, ekiplere bakın ne dedi
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Aydın'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Karantinayı ihlal edip markete gitti, ekiplere 'İdare ediverin' dedi

Karantinayı delip markete gitti, ekiplere bakın ne dedi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Feci ölüm! Kafasını yem karma makinesine kaptırdı

Feci ölüm! Kafasını yem karma makinesine kaptırdı

Atatürk'e hakarete gözaltı: Pişmanım

Atatürk'e hakarete gözaltı: Pişmanım

Evlilik vaadiyle kadınları tuzağa düşürüp dolandıran kişi suçüstü yakalandı

Evlilik vaadiyle kadınları tuzağa düşürüp dolandıran kişi suçüstü yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.