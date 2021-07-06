HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandı

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandı

06.07.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre Maltepe istikametinde yol trafiğe kapandı.

İstanbul'da zincirleme trafik kazası! Yol trafiğe kapandı

Kaza, Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu Yolunda saat 06.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza da iki kişi hafif yaralanırken Maltepe istikametinde yol trafiğe kapandı.

kaza2

"ZEMİNDEN KAYNAKLANAN BİR DURUM"

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yaralanan iki kişiye ambulansta müdahale etti. İtfaiye ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan Asim Yüce, "Bu yolda hiç kimse hızlı gitmiyordu. Zeminden kaynaklanan bir durum" dedi.

Tunceli'de korkunç kaza! Genç kızın kolu koptuTunceli'de korkunç kaza! Genç kızın kolu koptu

"BUNA HALA BİR ÖNLEM ALINMADI"

Semih Düzdağa ise "Burası çok keskin bir viraj, burada her sene trafik kazaları meydana geliyor. Yine aynı şekilde bir trafik kazası olmuş. Buna hala bir önlem alınmadı. Yetkilerin önlem almamaları ısrarla devam ediyorlar" diye konuştu.

Feci kaza! Hız kadranı 120 km'de takılı kaldıFeci kaza! Hız kadranı 120 km'de takılı kaldı

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifiİstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifi
3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti
74 yaşında ve cihaza bağlı! Bakın hangi operasyonda yakalandı74 yaşında ve cihaza bağlı! Bakın hangi operasyonda yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Mantar ararken rastladı! Görür görmez telefonuna sarıldı

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Evine giren tacizciyi son anda fark ederek komşularına sığındı

Evine giren tacizciyi son anda fark ederek komşularına sığındı

5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.