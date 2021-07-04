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Tunceli'de korkunç kaza! Genç kızın kolu koptu

04.07.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de, virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü Fatih Y. ile arkadaşı Müge S. yaralandı. Kazada, genç kızın kolu koptu.

Tunceli'de korkunç kaza! Genç kızın kolu koptu

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ Karayolu'nun 14'üncü kilometresinde meydana geldi.

Fatih Y.'nin kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın etkisiyle 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Fatih Y. yaralanırken, arkadaşı Müge S.'nin ise kolu koptu.

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KAZA YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DURUMLARI AĞIR

Acil serviste tedaviye alınan Fatih Y. ile Müge S.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tunceli
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