İstanbul'daki depremin ardından uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.AFAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu.

7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı. Depremin ardından uzmanlardan açıklamalar geldi.

DEPREM NEDEN BU KADAR ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Haber Global'de yaptığı açıklamada "17 Ağustos depreminden sonra kuzeye doğru giden hatlarda depremler oldu. Kartal, Tuzla gibi. Yalova-Çınarcık fayını otoyol gibi görürsek bu da kuzeye giden kollarda olan depremlerden biri. Büyük İstanbul depremi Adalar'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok. İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetinin yüksek hissettik" dedi.

AHMET ERCAN: BÜYÜK DEPREMİN BEKLENDİĞİ KIRIKTA OLMADI

Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, "Depremin sığ olacağını düşündüm, öyle de oldu. Depremin etkisi çok büyük değildir. İlk bilgiler geldiği zaman bunun bir depremcik olduğu anlaşıldı. Biz 4'ten büyüklere deprem deriz. Bunlardan Marmara'da here yıl biner tane oluyor. Deprem Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde olmadı. Bu bir bakıma iyi bir olay. Bizim İstanbul depremi beklediğimiz yer Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde. Kartal, yani oralardaki bir yerel ya da ikinci kırığın üzerindeki gerginlik boşalmasından başka bir şey değil. Ben Marmara'da daha çok zamanımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.