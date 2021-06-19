İstanbul'daki depremin ardından uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.AFAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu.
7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı. Depremin ardından uzmanlardan açıklamalar geldi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Haber Global'de yaptığı açıklamada "17 Ağustos depreminden sonra kuzeye doğru giden hatlarda depremler oldu. Kartal, Tuzla gibi. Yalova-Çınarcık fayını otoyol gibi görürsek bu da kuzeye giden kollarda olan depremlerden biri. Büyük İstanbul depremi Adalar'ın güneyinden geçen fay, onunla ilgisi yok. İkincil kollarda olan depremler. Şehir içinden geçtiği için şiddetinin yüksek hissettik" dedi.
Haber Global'de konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, "Depremin sığ olacağını düşündüm, öyle de oldu. Depremin etkisi çok büyük değildir. İlk bilgiler geldiği zaman bunun bir depremcik olduğu anlaşıldı. Biz 4'ten büyüklere deprem deriz. Bunlardan Marmara'da here yıl biner tane oluyor. Deprem Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde olmadı. Bu bir bakıma iyi bir olay. Bizim İstanbul depremi beklediğimiz yer Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde. Kartal, yani oralardaki bir yerel ya da ikinci kırığın üzerindeki gerginlik boşalmasından başka bir şey değil. Ben Marmara'da daha çok zamanımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'in ile yaptığı görüşmeyi paylaştı.
Işık, Özener'in "4.2 büyüklüğünde Kartal civarındaki Marmara'da bildiğimiz fayda oldu deprem. Öncü mü değil mi şu an söyleyemeyiz. Ancak ilerleyen saatlerde daha büyük depremler olursa bu yönde bir değerlendirme yapılabilir" dediğini aktardı.
Candaş Tolga Işık, Prof. Dr. Celal Şengör'le yaptığı görüşmeyi de paylaştı. Işık, Şengör'ün "Şayet 4,2'lik deprem Kuzey Anadolu'da değil de Marmara'daki bildiğimiz fayda gerçekleştiyse her ihtimal olabilir. Kandill'in çözümlemelerine bakmak lazım. Şu an için öncü ya da değil demek mümkün değil" dediğini aktardı.
CNN TÜRK canlı yayınına katılan Deprem Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör, "İstanbul'da her hangi bir noktasında depremin olabileceğini bilmeliyiz. Türkiye'de 550'nin üzerinde aktif fay var. Bu tür depremlerde yeni aktif faylar da ortaya çıkabilir. Bunlardan biri de bu." dedi.
"Öncü bir deprem mi?" sorusuna yanıt veren Güngör, "Öncü bir deprem demek bilimsel olarak şarlatanlıktır. Bu bunun öncü olduğunu göstermez. Ben buradayım doğa hareket halinde. İstanbul'u depremden nasıl kurtartacağımızı düşünmemiz gerekiyor." dedi.