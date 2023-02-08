İstanbul’dan Adıyaman’a giden bir yolcu uçağında pilot anons yapmakta dahi zorlandı! “Allah yar ve yardımcınız olsun”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek haline geldi. Depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman’ı etkiledi. Bölgede binlerce bina çökerken arama ve kurtarma çalışmaları ile depremden sağ olarak kurtulan vatandaşlara insani yardımların gönderilmesi için harekete geçildi. Gönüllü olarak deprem bölgesine giden yolcuları taşıyan bir Adıyaman uçağı duygusal anlara sahne oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

İstanbul’dan Adıyaman’a hareket eden bir yolcu uçağında pilot duygusal bir anons yaptı. İsimsiz kahramanlar olarak seslendiği yolcuları için pilot anonsunda, “Uçağımıza hoş geldiniz. Bu akşam isimlerin önemi yok. Ne kaptanın, ne yardımcı pilotun ne de kabin amirinin... Hepimiz isimsiz kahramanlar olarak anılalım istiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.