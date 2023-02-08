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İstanbul’dan Adıyaman’a giden bir yolcu uçağında pilot anons yapmakta dahi zorlandı! “Allah yar ve yardımcınız olsun”

08.02.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman’ı da etkiledi. Tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu ve bölgeye adeta akın ettiği anlarda İstanbul’dan Adıyaman’a giden bir yolcu uçağında duygusal anlar yaşandı. Pilotun anons yapmakta zorlandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek haline geldi. Depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Hatay ,Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman’ı etkiledi. Bölgede binlerce bina çökerken arama ve kurtarma çalışmaları ile depremden sağ olarak kurtulan vatandaşlara insani yardımların gönderilmesi için harekete geçildi. Gönüllü olarak deprem bölgesine giden yolcuları taşıyan bir Adıyaman uçağı duygusal anlara sahne oldu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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İstanbul’dan Adıyaman’a hareket eden bir yolcu uçağında pilot duygusal bir anons yaptı. İsimsiz kahramanlar olarak seslendiği yolcuları için pilot anonsunda, “Uçağımıza hoş geldiniz. Bu akşam isimlerin önemi yok. Ne kaptanın, ne yardımcı pilotun ne de kabin amirinin... Hepimiz isimsiz kahramanlar olarak anılalım istiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

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