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  4. İstanbul'dan hareket etmişti! 46 kişinin yanarak öldüğü otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'dan hareket etmişti! 46 kişinin yanarak öldüğü otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

23.11.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da bir otoyolda gece yarısı alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'dan hareket eden otobüste 53 kişinin bulunduğunu belirtilirken, Esenler'de bir otelden hareket ettiği belirlenen yolcuların otobüse binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'dan hareket etmişti! 46 kişinin yanarak öldüğü otobüsün görüntüleri ortaya çıktı

Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı. Alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Bir süre İstanbul'u gezen yolcular otelde konakladıktan sonra dün sabah 10.00 sıralarından otelden çıkış yaptılar. Yolcuların otobüse binmesi ve aracın hareket etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

"FİRMA MAİL ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇİYOR"

Hayatını kaybedenlerin konakladığı otelin müdürü Ali Baş "İsmi geçen firma dönem dönem bizimle çalışmıştır. Hafta içi 1 gün geliyor bazen, bazen günübirlik konaklama yapıyor. Başka şehirlere giderken bu otele uğrayıp sadece yemek yiyip gitmişlerdir. Bu firma sadece bizim otelle çalışmıyor, İstanbul'un çoğu oteliyle çalışan büyük bir firmadır. Bu firma mail üzerinden bizimle iletişime geçiyor. Bu hafta Besa Transfer'in otobüsleri vardı. Cuma girişli cumartesi çıkışlı olanlar da var pazartesi çıkışlı olanlar da var. 15 günde bir geliyor, hafta sonları geliyor" dedi.

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"TURİZM FİRMASI PARÇA PARÇA OTELLERE DAĞITIYOR"

Aynı firmanın getirdiği turistleri ağırlayan bir başka otelin görevlisi İbrahim Dalan "Arnavut grupları bizim otelimize cuma cumartesi günü geldi. Vefat eden grup da pazartesi günü çıkışlıymış, yan otelde kaldıkları söyleniyor. Bizim gruplar pazar günü yola çıktı. Bu gruplar haftada 2 gün bize gelirler. Besa Turizmle İstanbul'un her yerine geliyorlar. Parça parça otellere dağıtıyorlar turistleri" dedi.

"ARKA CAMLARI KIRARAK HAYATTA KALMAYI BAŞARDI"

Öte yandan Kuzey Makedonya Başbakanı, Zaev, “Kazaya neden olan ayrıntıların uzmanlar tarafından tespit edilmesini bekleyeceğiz. Hayatını kaybedenler sadece Üsküp’ten değil farklı şehirlerden. Farklı milletlerden var ama hepsi Kuzey Makedonya vatandaşı. (Kuzey Makedonya'nın Sırbistan sınırına yakın bir şehir olan) Kumanovalı nişanlısıyla İstanbul’a tura katılan bir Preşovalı Sırbistan vatandaşı da var. Yolcu listesinde bir Belçika vatandaşının bulunduğunu da gördük” dedi.

Zaev, kazadan sağ kurtulan 7 kişinin arka koltuklarda bulunan ve camı kırarak otobüsten kaçmayı başaran yolcular olduğunu söyledi. Kazayı kendisine, Bulgaristan Geçici Başbakanı Stefan Yanev’in saat 03.30 sıralarında haber verdiğini ifade eden Zaev daha sonra Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’in de aradığını belirtti. Zaev ayrıca tedavisi süren kazazedelerin yakınlarının hastaneye gelip yakınlarını görebildiklerini de ifade etti. Kuzey Makedonya Başbakanı, İçişleri Bakanlığından kazanın meydana geldiği otobüsün İstanbul’a sık sık turlar düzenleyen “Besa Trans” şirketi olduğu bilgisini aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Esenler Kuzey Makedonya
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