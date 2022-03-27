İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul'da deprem mi olacak? 27 Mart İstanbul'da deprem mi olacak?

Büyük İstanbul depreminin ne zaman ve kaç şiddetinde meydana geleceği vatandaşlar arasında sürekli araştırılıyor. İstanbul'daki büyük deprem ile ilgili bazı kehanetler ortaya atıldı. Bu kehanetlerin başında 27 Mart 2022 tarihinde yani bugün gerçekleşmesi beklenen deprem kehaneti gelmektedir. Deprem yer kabuğu oturmamış bölgelerde görülen bir doğa afettir. Depremi yaşayan veya bir yakınını deprem de kaybeden insanlar, depremin yıkıcı etkisine daha fazla tanık olmuştur. İstanbul depremine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

27 MART DEPREM KEHANETİ NEDİR?

27 Mart 2022 Büyük İstanbul Depremi kehaneti 1500’lü yıllarda yaşamış olan El Serhendi Efendi adlı bir kahine aittir.

İSTANBUL'DA 27 MART 2022 DEPREM Mİ OLACAK?

El Serhendi Efendi adlı bir kahinin kehanetine göre ise 27 Mart 2022 Pazar günü Büyük İstanbul Depremi beklenmektedir. El Serhendi Efendi’nin İstanbul Depremi Kehaneti şöyle;

27 Mart 2022: “İstanbul Cehennemi” denilen deprem oldu. Kayda geçen ölü sayısı 2.6 milyon ama gerçek rakamın kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğu 4 sene sonra ortaya çıkıyor. Deprem, boğaza paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden Küçük ve Büyükçekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan coğrafi bir değişikliğin başlangıcı oldu. Şehrin nüfusu ölüm, kayıp ve göçler sonucu 17 milyondan 6 milyona düştü. Avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kapatıldı. El Serhendi Efendi’nin 27 Mart 2022 tarihinde İstanbul’da deprem olacağına dair söylediklerinin üzerine yerbilimciler, söz konusu depremin tarihinin önce tahmin edilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

27 MART 2022 İSTANBUL DEPREMİ OLACAK?

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçmişteki ve beklenen depremleri şöyle değerlendirdi; "Bir yerde meydana gelen depremin üstünden uzun zaman geçmişse orası deprem konusunda riskli hale gelir. Bir yerde deprem olursa, çevresi de tehlikeye girer. Stres transferiyle orası daha da tehlikeli olur. 1999 depreminde yerbilimciler olarak bağırmaya başladık, ' İstanbul'a Marmara'ya dikkat, burası tehlike altına girdi' dedik. 99 depremi, enerjiyi Marmara'nın altına biriktirdi. Hatta normalde 250 senede birikmesi gereken enerjiyi 55 saniyede Marmara'nın altındaki kabuğa yükledi. Böylece artık orası tehlikeli hale geldi. O depremden sonra 30 sene içinde İstanbul'da deprem olma olasılığı yüzde 60 olarak hesaplandı. ben 2005 yılından beri Elazığ'da deprem olacak diye bas bas bağırdım, 15 sene sonra 2020'de oldu. Korkuyu durdurmak mümkün değil, İstanbul'da bir deprem olacak. İstanbul'da tarihe bakarsak sürekli depremler olmuş. İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz, artık deprem ne zaman olacak diye sormaya gerek yok. Korkmamanın tek yolu oturduğu evden endişe etmemek."

