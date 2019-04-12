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 İSTANBUL - (havadan görüntüyle)  (ek bilgiyle)  THY TAM KAPASİTEYE GEÇTİ.... İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN TOPLAM 1151 SEFER YAPILACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:35 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA Taşınmanın ardından Türk Hava Yolları(THY)'nın tam kapasiteye geçişi ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan bugün toplam 1151 iniş kalkış gerçekleşecek.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA
Taşınmanın ardından Türk Hava Yolları(THY)'nın tam kapasiteye geçişi ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan bugün toplam 1151 iniş kalkış gerçekleşecek. Bir yandan İstanbul Havalimanı'ndaki sefer sayıları kademeli olarak artarken, bir yandan da sabah saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu yaşanıyor.
THY, taşınma sonrası sefer sayılarını kademeli olarak artırdığı İstanbul Havalimanı'nda bugünden itibaren tam kapasiteye geçti. THY'nin 895 iniş kalkış yapacağı İstanbul Havalimanı'nda diğer havayolu şirketlerinin seferleriyle toplam sefer sayısı 1151 olacak.
Sabah saatlerinden itibaren terminale gelenler, zaman zaman güvenlik noktalarında ve check-in kontuarlarında yoğunluğa neden oldu. Havalimanında görevli personeller, yolcuların herhangi bir sorun yaşamaması için bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor.
Pasaport kontrolleri tamamlanan yolcular, uçuşlarının yapılacağı körüklere giderken, uçuşlarını bekleyen bazı yolcular da yeni açılan havalimanını dolaşarak fotoğraf çektiriyor.

Görüntü Dökümü
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-Havadan görüntü
-Havalimanı yoğunluk
-Terminale giriş yapanlar
-Umre grupları
-Pasaportta kuyruklar
-Terminal içinde yolcu yoğunluğu
-Genel ve detaylar

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