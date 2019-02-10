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İstanbul havalimanlarından, 1 ayda yaklaşık 56 bin sefer yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanlarında, ocak ayında icra edilen iç ve dış hat seferleri, geçen yılın aynı dönemine göre bin 68 artarak, 56 bin 420 oldu - Aynı dönemde, bu havalimanlarından gerçekleştirilen geliş ve gidiş seferleriyle 7 milyon 968 bin 882 yolcu taşındı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Bu yılın ilk ayında 56 bin 420 iç ve dış hat seferi düzenlenen İstanbul'daki havalimanlarında, aynı dönemde 7 milyon 968 bin 882 yolcu misafir edildi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, megakentteki havalimanlarından ocak ayında geliş ve gidiş yapan toplam yolcu ile icra edilen sefer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda, 2019'un ocak ayında iç hatlarda 1 milyon 400 bin 790, dış hatlarda 3 milyon 718 bin 23
olmak üzere 5 milyon 118 bin 813 yolcu hizmet aldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ise geçen ay gelen-giden yolcu sayısı, 2 milyon 757 bin 846 olarak hesaplandı.

Yolcuların 1 milyon 783 bin 145'i iç hatları, 974 bin 701'i dış hat seferlerini tercih etti.

İlk fazı 29 Ekim'de törenle açılan İstanbul Havalimanı'nda ise yılın ilk ayında iç ve dış hat seferlerini 92 bin 223 yolcu kullandı.

İç hatta 59 bin 935, dış hatta 32 bin 288 yolcu bu havalimanından seyahat etti.

Böylece kentteki üç havalimanında bu yılın ocak ayında misafir edilen yolcu sayısı 7 milyon 968 bin 882 olarak belirlendi.

Geçen yılın ocak ayında İstanbul havalimanlarını kullanan yolcu sayısı 7 milyon 949 bin 992 olurken bu yıl 8 bin 890 yolcu artışı sağlandığı görüldü.

Türkiye'deki tüm havalimanları varışlı ve kalkışlı seferlerle yılın ilk ayında 14 milyon 68 bin 59 yolcu taşınmıştı. Böylece, geçen ay, Türkiye'deki havalimanlarını kullanan tüm yolcuların yaklaşık yüzde 57'sinin İstanbul havalimanlarını tercih ettiği hesaplandı.

- Atatürk Havalimanı'ndan yaklaşık 37 bin uçuş yapıldı

Bu yılın ocak ayında Atatürk Havalimanı'nda, iç hatlarda 9 bin 803, dış hatlarda 26 bin 884 olmak üzere toplam 36 bin 687 uçaklık hava trafiği oluştu.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geçen ay iniş ve kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 11 bin 335, dış hatlarda 7 bin 604 olarak belirlendi. Bu havalimanında, geçen ay 18 bin 939'luk uçuş trafiği meydana geldi.

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ilk ayında, iç hatta 462, dış hatta 332 olmak üzere toplam 794 geliş ve gidiş seferi icra edildi.

Megakentteki havalimanlarından geçen yılın ocak ayında 55 bin 352 uçak iniş ve kalkış yapmıştı.

Bu yılın aynı döneminde, İstanbul'daki havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleri 56 bin 420
olarak hesaplandı.

Böylece geçen senenin aynı dönemine göre hava trafiğinde bu yıl, bin 68 seferlik artış kaydedildi.

2019'un ilk ayında, Türkiye'deki tüm havalimanlarında toplamda 104 bin 691 uçaklık iç ve dış hat seferi düzenlendi.

Buna göre, Türkiye'deki havalimanlarından yapılan seferlerin yaklaşık yüzde 54'ünün İstanbul'dan icra edildiği belirlendi.

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