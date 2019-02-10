İstanbul havalimanlarından, 1 ayda yaklaşık 56 bin sefer yapıldı

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Bu yılın ilk ayında 56 bin 420 iç ve dış hat seferi düzenlenen İstanbul'daki havalimanlarında, aynı dönemde 7 milyon 968 bin 882 yolcu misafir edildi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, megakentteki havalimanlarından ocak ayında geliş ve gidiş yapan toplam yolcu ile icra edilen sefer sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda, 2019'un ocak ayında iç hatlarda 1 milyon 400 bin 790, dış hatlarda 3 milyon 718 bin 23

olmak üzere 5 milyon 118 bin 813 yolcu hizmet aldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ise geçen ay gelen-giden yolcu sayısı, 2 milyon 757 bin 846 olarak hesaplandı.

Yolcuların 1 milyon 783 bin 145'i iç hatları, 974 bin 701'i dış hat seferlerini tercih etti.

İlk fazı 29 Ekim'de törenle açılan İstanbul Havalimanı'nda ise yılın ilk ayında iç ve dış hat seferlerini 92 bin 223 yolcu kullandı.

İç hatta 59 bin 935, dış hatta 32 bin 288 yolcu bu havalimanından seyahat etti.