İstanbul'u terk etmişti! Ceylan Ertem arkadaşlarına seslendi: Başka şehirlere yayılın! Verdiğiniz kiraların...

İstanbul'dan ayrılan ve doğa ile iç içe yaşamaya başlayan Ceylan Ertem, Kahramanmaraş'ı ve beraberinde 10 ili daha yıkan depremden sonra İstanbul'u terk etme sebebine dair açıklama yapmıştı.

Ertem paylaşımında "Ceylan Ertem’in köy hayatı diye haberler çıkmıştı. Neden şehrin ortasında yaşamıyorum? En önemli sebeplerinden biri aslında 24 yıl geçmesine rağmen bu tedirginliğin geçmemesi. İstanbul’da çok acil; yapı denetimleri hızlanmalı ve önlemler arttırılmalı!" demişti.

Ertem son olarak sosyal medyadan 9-6 mesaili çalışmayan çevresine seslendi.

TAŞINMA TAVSİYESİ

Ceylan Ertem paylaşımında "Köylere uzatın elinizi olabiliyorsa başka şehirlere yayılın! İstanbul'un merkezinin sakinleşmeye ihtiyacı var. Yukarıdan bir yerden bakıp kolayca 'taşının' demiyorum. Ama yapabiliyorsanız zaten İstanbul'un kuzeyinde ya da memleketin başka köylerinde/kasabalarında verdiğiniz kiraların yarısını ödeyeceksiniz" dedi.