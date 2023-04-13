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İstanbul'un barajları alarm veriyordu! Son yağışlar yüz güldürdü, İSKİ verilerine göre...

13.04.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuraklık ve yeteri kadar yağış alamayan İstanbul'da barajlar alarm vermeye başlamıştı. Yüzde 28'lere kadar inen barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüz güldürdü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,38 seviyesine yükseldi.

İstanbul'un barajları alarm veriyordu! Son yağışlar yüz güldürdü, İSKİ verilerine göre...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kuraklık nedeniyle yüzde 28,75'e kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışların ardından yükselmeye devam ediyor.

İSKİ DOLULUK ORANINI AÇIKLADI

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 44,38 seviyelerinde ölçüldü. Son bir haftada su seviyesindeki artış yüzde 3,56, son iki haftada da yüzde 4,92 olarak hesaplandı.

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İŞTE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 19,16, Büyükçekmece'de yüzde 31,95, Darlık'ta yüzde 58,22, Elmalı'da yüzde 46,3, Istrancalar'da yüzde 47,91, Kazandere'de yüzde 13,21, Ömerli'de yüzde 69,68, Pabuçdere'de yüzde 10,66, Sazlıdere'de yüzde 32,77, Terkos'ta ise yüzde 36,81 olarak kaydedildi.

Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 233,91 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 385,49 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 227,26 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 294,58 milyon metreküp olarak belirlendi.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre 13 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2013'te yüzde 91,57, 2014'te yüzde 33,25, 2015'te yüzde 97,36, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 87,46, 2018'de yüzde 91,38, 2019'da yüzde 92,7, 2020'de yüzde 70,25, 2021'de yüzde 80,28, 2022'de ise yüzde 88,2 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ baraj

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