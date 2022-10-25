İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı! Hedeflerinde onlar var: 100 lira burada veriyorsun, 100 lira bayana veriyorsun

İstanbul Kadıköy'de dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre edildi. Kadınlar yanına yaklaştıkları erkeklerle fuhuş pazarlığı yaparak onları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Fuhuş bahanesiyle insanları gasp ettikleri ortaya çıkan kadınların hedeflerinde ise daha çok yaşlı erkeklerin olduğu aktarıldı.

"100 LİRA BURADA VERİYORSUN, 100 LİRA BAYANA VERİYORSUN"

İstanbul Kadıköy'de bir kadının yaptığı fuhuş pazarlığı ortaya çıktı. Show TV muhabirinin yanına yaklaşan bir kadın "Oğlum Allah nazarlardan saklasın, sahine bağışlasın seni, bir şey söyleyeceğim bayan ihtiyacın var mı senin? Bayan ihtiyacın yok mu? Güzel bayanlarım var, göndereyim seni. 100 lira burada veriyorsun, 100 lira bayana veriyorsun. Bir saat kalıyorsun. Anahtarı getiriyorum. Özbek var , yabancı var. Yer şurada 200 metre ilerisi. 5 tane kız var, seçme hakkın var" diyerek fuhuş pazarlığı yaptı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Kameraları görünce gerçeği anlayan kadın suçlamaları inkar edip ortalığı birbirine kattı. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, kurtulmak için fal baktığını öne sürdü.

FUHUŞ BAHANESİYLE GASP

Kadınların fuhuş bahanesiyle insanları kandırıp gasp ettiği, bu yöntemle çok kişiyi tuzaklarına düşürdükleri ortaya çıktı. Vatandaşlar kadınların daha çok yaşlıları tercih ettiğini söyledi.

