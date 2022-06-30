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  4. İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sokak ortasında ilişkiye giren çiftin ardından şimdi de takım elbiseli adam gündem oldu

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sokak ortasında ilişkiye giren çiftin ardından şimdi de takım elbiseli adam gündem oldu

30.06.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sokak ortasında cinsel ilişkiye girenlerden sonra bu kez de sosyal medyada yeni bir görüntü gündem oldu. Fatih'te bir adam, sokak ortasında tuvaletini yaparken görüntülendi. Kimseye aldırış etmeyen adamın rahatlığı 'pes' dedirtti.

İstanbul'un göbeğinde skandal olay! Sokak ortasında ilişkiye giren çiftin ardından şimdi de takım elbiseli adam gündem oldu

Son zamanlarda Türkiye'nin dört bir tarafından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da en son Bebek'te güpegündüz cinsel ilişkiye giren çiftin ardından Beşiktaş'ta arabanın üzerinde kendisini çekenlere aldırış etmeden ilişkiye giren çiftin haberi gündem olmuştu.

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KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Sosyal medya, son zamanlarda yaşanan skandal olaylara eklenen yeni bir olayı konuşuyor. İstanbul Fatihte dün bir kişi, sokak ortasında kimseye aldırış etmeden tuvaletini yaptı.

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GÖZDEN KAYBOLDU

Takım elbiseli görüntüsüyle dikkat çeken adam rahatlığıyla 'pes' dedirtirken bir süre sonra gözden kayboldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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