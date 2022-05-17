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  4. İstanbul Zeytinburnu'nda feci olay! 2 yaşındaki çocuk yedinci kattan düştü

İstanbul Zeytinburnu'nda feci olay! 2 yaşındaki çocuk yedinci kattan düştü

17.05.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda 2 yaşındaki kız çocuğu yedinci kattan düştü. Çocuğun düşüş nedeninin henüz bilinmediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda feci olay! 2 yaşındaki çocuk yedinci kattan düştü

Olay, 19.00 sıralarında Gökalp Mahallesi 46. Sokak'ta 7 katlı binada yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu Mune Maaz (2) binanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü. Çevredekiler düşen küçük kızı alarak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mune Maaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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"BAKTIM ÇOCUK ARABALARIN ARASINDA YATIYOR"

Marketten çıkarken duyduğu ses sonrası yaşananları anlatan mahalle sakini Hasan İpek, "Ben marketten çıktım döndüm bir ses geldi. Baktım çocuk arabaların arasında yatıyor. Hareketsiz duruyordu" dedi. 

Çevrede incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu
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