İstanbulkart sahibi sığınmacı sayısı ortaya çıktı! Tevfik Göksu’ya böyle cevap verdi…

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında Esenler ve İstanbul'daki sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklama tartışma yaratmıştı. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Göksu'ya yanıt vererek İstanbul’daki sığınmacılarla ilgili flaş bir veri paylaştı.

İstanbul'un pek çok semtinde sayıları giderek artan sığınmacılar hakkında önemli bir açıklama İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İstanbulkart taşıyan yabancıların sayısını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özkan, İstanbulkart sahibi 1,6 milyon yabancı olduğunu bunların yüzde 42'sinin Suriyeli olduğu bilgisini paylaştı.

TEVFİK GÖKSU'NUN SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKEN CEVAP

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili Özkan'ın açıklaması şu şekilde:

"YANLIŞ: Tevfik Göksu: İstanbul’da 500.000 sığınmacı - göçmen var.

DOĞRU: BELBİM kayıtlarına göre 1,6 milyon yabacı uyruklu İstanbul kart almış ve %42 si Suriyeli! Sadece doğruları söylemeye devam edeceğiz."

TEVFİK GÖKSU NE DEMİŞTİ?

Tevfik Göksu, katıldığı bir canlı yayında sorulan "Esenler'de mülteci nüfusu ne kadar, sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna, verdiği cevapla gündem olmuştu. Göksu, Esenler’de 57 bin kadar mülteci olduğunu belirterek "Yok biz de rahatsız edecek bir boyut yok. Bize yansıyan, sorun olarak gördüğümüz pek bir şey yok doğrusu. İstanbul'da bildiğim kadarıyla 500 bin kadar mülteci var. Mülteci eleştirilerini de insani bulmuyorum" dedi.



