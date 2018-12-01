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İstanbullu Gelin 65.bölümden ilk tanıtım: Adem ve Fikret...

İSTANBULLU GELİN HABERLERİ  | 01.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

İstanbullu Gelin'in dün yayınlanan 64.son bölümde; Faruk'un Adem'e yaptığı teklif yeni sorunların başlangıcı olur. Aile birbirine girerken Fikret ve Adem'in karıştığı bıçaklı kavga ikisinin de hayatı tehlikeye girer. İşte İstanbullu Gelin 65.bölümden ilk tanıtım...

İstanbullu Gelin 65.bölümden ilk tanıtım: Adem ve Fikret...

İstanbullu Gelin 64. bölümü dün akşam Star TV'de ekrana geldi. İstanbullu Gelin 64. ve son yayınlanan bölümünde; Faruk'un Adem'e borçları ödemek üzere düşündüğü çözüm herkesin tepkisini çeker.

Fikret, Adem'le aynı ortamda olmaya tahammül edemezken, Esma'dan da hamle gecikmez. Ailesinden gelen tepkilere bunalan Faruk yanında yine Süreyya'yı bulur. Diğer yandan Adem'inkendisinden uzaklaştığını gören Dilara büyük pişmanlık duyar

ADEM VE FİKRET YARALANDI!

Boranlar yeniden dönüşleri için açılış yaparken Fikret'in karıştığı kavga hem Adem'in hem de onun hayatını tehlikeye atacaktır.
İstanbullu Gelin 65. bölüm tanıtım klibinde komada olan Fikret'i bıçaklayanın Adem olduğunu düşünen Esma ve olayı anlamadan hüküm vermek istemeyen Faruk tartışma yaşar.


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