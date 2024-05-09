Oğlunun okula gidişini hatıra olsun diye çekiyordu! Çığlıklarla arabanın çarptığı anı kaydetti

Antalya'daki kahreden olay Muratpaşa ilçesinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Okulun öğle arasında yemek yemek için eve gelen Kayra Ege Yurdunkulu, tekrar okula gitmek için dışarıya çıktı.
Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Kayra Ege'ye araba çarptı. Oğlunun okula gidiş anını hatıra olsun diye kayda alan baba Halil İbrahim Yurdunkulu kazaya şahit oldu.
Kaza sonrası çığlıklar atarak oğlunun yanına koşan baba 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası yaralanan Kayra Ege'nin tedavisi ardından taburcu olduğu öğrenilirken, kaza anı baba Halil İbrahim Yurdunkulu'nun cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
(DHA)