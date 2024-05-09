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  4. Oğlunun okula gidişini hatıra olsun diye çekiyordu! Çığlıklarla arabanın çarptığı anı kaydetti

Oğlunun okula gidişini hatıra olsun diye çekiyordu! Çığlıklarla arabanın çarptığı anı kaydetti

09.05.2024 10:47
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Antalya'da okula gitmek için evden çıkan ve yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye araba çarptı. Kaza anı ise oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören babanın acılar içindeki çığlıkları ise yürek yaktı.

Antalya'daki kahreden olay Muratpaşa ilçesinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Okulun öğle arasında yemek yemek için eve gelen Kayra Ege Yurdunkulu, tekrar okula gitmek için dışarıya çıktı.

HATIRA OLSUN DİYE ÇEKİYORDU, KAZA ANINI KAYDETTİ

Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Kayra Ege'ye araba çarptı. Oğlunun okula gidiş anını hatıra olsun diye kayda alan baba Halil İbrahim Yurdunkulu kazaya şahit oldu.

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ÇIĞLIKLARLA OĞUNUN YANINA KOŞTU

Kaza sonrası çığlıklar atarak oğlunun yanına koşan baba 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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O ANLAR KAMERADA

Kaza sonrası yaralanan Kayra Ege'nin tedavisi ardından taburcu olduğu öğrenilirken, kaza anı baba Halil İbrahim Yurdunkulu'nun cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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