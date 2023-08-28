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  4. İstanbulluların uykusunu kaçıracak rakamlar! 'Hatay' örneği verip depremde en riskli ilçeleri bir bir sıraladı: 'Bu binalarda çok hasar olacak'

İstanbulluların uykusunu kaçıracak rakamlar! 'Hatay' örneği verip depremde en riskli ilçeleri bir bir sıraladı: 'Bu binalarda çok hasar olacak'

28.08.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'nin korkulu rüyası olan İstanbul depremi her zamankinden daha çok konuşulmaya başladı. İstanbulluların uykusunu kaçıracak açıklamalar Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi. Depremin bir hafta, bir ay sonra da gerçekleşebileceğini anımsatan Moriwaki'nin depremin büyüklüğüyle ilgili telaffuz ettiği rakamlar korkuttu. Hatay örneği dikkat çeken Moriwaki, İstanbul'daki en riskli ilçeleri bir bir sıraladı.

İstanbulluların uykusunu kaçıracak rakamlar! 'Hatay' örneği verip depremde en riskli ilçeleri bir bir sıraladı: 'Bu binalarda çok hasar olacak'

Hem Anadolu hem de Avrupa yakasında deniz kenarında yer alan ilçeleri işaret eden Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, beklenen depremin olası büyüklüğüyle ilgili tedirgin edici rakamlar verdi. Zeminin yumuşak olduğu bölgelere dikkat çeken Moriwaki, "Mesela Hatay tamamen kötü, neden? Hatay tamamen yumuşak zemin" dedi.

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TUZLA, AVCILAR, ATATÜRK HAVALİMANI...

İstanbul'daki en riskli ilçeleri sıralayan Moriwaki, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Riskin en yüksek olduğu bölgeler Atatürk Havalimanı, Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih tarafında da yumuşak zeminler var. Anadolu yakasında Tuzla, Pendik ve deniz kenarı tarafları. Avrupa yakasında söylediklerim de komple deniz kenarı" diye konuştu.

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HATAY ÖRNEĞİ DİKKAT ÇEKTİ! "TAMAMEN KÖTÜ ÇÜNKÜ..."

Zeminin önemini vurgulaya Moriwaki "Sert zeminse sıkıntı yok. 99 depreminde de bunu gördük. Uzaklığına rağmen Avcılar'da çok hasar oldu; Zeytinburnu'nda, Ataköy'de sallantı çok oldu. Zemin yumuşak ise sıkıntı var. Mesela Hatay tamamen kötü, neden? Hatay tamamen yumuşak zemin." dedi.

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"BU BİNALARDA ÇOK HASAR OLACAK"

Zeytinburnu'ndaki binalar için konuşan Moriwaki, "Bu binalar yapışık ve hepsi 2000'den önce yapıldı. Bu binalarda çok hasar olacak" ifadelerini kullandı.

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"DEPREM GELİYOR, 1 HAFTA SONRA DA OLABİLİR"

Moriwaki depremin büyüklüğü ve zamanlamasıyla ilgili "7.6, 7.9'a kadar gidebilir diye ben söylüyorum. Deprem geliyor. 1 sene sonra, 1 ay sonra hatta 1 hafta sonra da olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Olası deprem için hangi önlemlerin alınması gerektiğine ilişkin ise Japon deprem uzmanı "Öncelikle iyi zemin mi kötü zemin mi, bölge olarak kontrol etmek lazım. Mümkün oluyorsa taşınmak gerek. Kentsel dönüşümü acilen yapmak lazım. Bina kötü değilse kalabilir." diye konuştu.

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