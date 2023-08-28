Türkiye onları yakından tanıyor! 'AK Parti' anketine damgasını vuran isimler... Bakanlar ve belediye başkanları da var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görevine halihazırda devam eden bakandan eski bakanlara ve belediye başkanlarına dek birçok isim AK Parti'nin İstanbul'da belediye başkanı adayı olacağı iddialarına çoktan konu olmuş durumda. Bu sırada dikkatle takip edilen seçim anketlerine yenisi eklendi. Sıralamada 13 ismin yer aldığı anket sonuçlarında yüzde 10'un üzerinde oy almayı başaran 2 isim bulunuyor.

AK PARTİ'NİN ADAYI MERAKLA BEKLENİYOR

Eski bakanlar Süleyman Soylu, Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Mustafa Varank, mevcut Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi isimlerin yer aldığı anketi gerçekleştiren Asal Araştırma, 19-27 Ağustos tarihleri arasında 3 bin kişiye "AK Parti'nin İBB başkan adayı kim olmalı?" sorusunu yöneltti.

YÜZDE 18 İLE İLK SIRADA!

Vatandaşların en çok tercih ettiği isim bir önceki Kabine'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı olarak görev yürüten Murat Kurum oldu. Murat Kurum, katılımcıların yüzde 18,1'inin oyunu alarak ankette ilk sıraya yerleşti.

İMAMOĞLU İLE POLEMİKLER YAŞAMIŞTI

Kurum'u takip eden isim ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu oldu. Zaman zaman İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı polemiklerle de gündeme gelen Göksu yüzde 10,2 oy aldı.

HEPSİ BAKANLIK GÖREVİ YÜRÜTTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yüzde 9,8 oy oranıyla katılımcıların 3. tercihi oldu. Koca'yı eski bakanlar Süleyman Soylu ve Mehmet Muş takip etti.

İŞTE ANKET SONUÇLARI

Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan tablo şu şekilde: