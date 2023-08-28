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  4. İstanbul'da hareketli dakikalar 'Emniyet müdürünü ara! Bunların hepsini alsınlar' Ortalık karıştı...

İstanbul'da hareketli dakikalar 'Emniyet müdürünü ara! Bunların hepsini alsınlar' Ortalık karıştı...

28.08.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy sahil yolu üzerinde trafik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hareketli anlar yaşandı. Denetim esnasında çevrilen Ş.E., trafik polislerine ve basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Ş.E.'nin "Kadıköy emniyet müdürünü ara" sözleri dikkat çekerken Ş.E. görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi. Öte yandan bir sürücüyle arkadaşı da 'polise mukavemetten' kelepçelenip gözaltına alındı.

İstanbul'da hareketli dakikalar 'Emniyet müdürünü ara! Bunların hepsini alsınlar' Ortalık karıştı...

İstanbul'da trafik polislerinin denetimleri yine olaylı geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 00.00-02.00 saatleri arasında Kadıköy sahil yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmadığı için çevrilen otomobil sürücüsü Ş. E., polis ekipleri ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

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"KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜNÜ ARA"

Ş.E., emniyet kemeri takmama nedenini "Hatalı sürücüleri size bildirmek için aceleyle geldim, kemer takamadım" sözleriyle savundu. O anları kayıt altına alan basın mensuplarına karşı sürücü Ş.E. "Kadıköy emniyet müdürünü ara, bunların hepsini alsınlar, neyi çekiyorsun sen. Olay olmadan kimse kimseyi görüntüye alamaz" dedi.

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Ş.E. hakkında 'emniyet kemeri takmamak' suçundan 464 TL cezai işlem uygulandı.

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'POLİSE MUKAVEMETTEN' GÖZALTINA ALINDILAR

Abart egzozdan işlem yapılan ve polis ekipleriyle tartışarak zorluk çıkartan sürücü F.B. ile arkadaşı ise 'polise mukavemetten' kelepçelenerek gözaltına alındı. Denetimler sırasında çevrilen otomobilin sürücüsü F.B.'ye 'abart egzoz kullanmak' suçundan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

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Abart egzoz olmadığını öne süren F.B.'nin kullandığı otomobilin daha önce de abart egzoz sebebiyle trafikten men edildiği ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında 63 sürücüye 80 bin TL cezai işlem uygularken, 6 aracı da trafikten men etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik denetim

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