İşte evdeki çiçekleri coşturacak öneriler! Haşlanmış sebze ve yumurta kabuğu...

Bitkinin evin içerisinde bulunduğu konum, gün içerisinde ne kadar süreyle güneş ışığı aldığı, bitkinin direkt gün ışığı mı yoksa filtreli gün ışığını mı tercih ettiği, sulama sıklığı ve miktarı gibi etkenler bitkinin gelişimi için önemli faktörler. Çoğu zaman deneme yanılma yöntemiyle ya da çiçekçinizin verdiği bilgilerle bitki için en uygun konum bulunabilir. Böylece bitki sağlıklı bir şekilde gelişim gösterir. Ancak bazen siz doğru konumu bulmuş olsanız bile bitki küsebilir. Vereceğim tariflerle siz de kıskanılacak çiçekler yetiştirebilirsiniz.

HAŞLANMIŞ SEBZE SULARI LAVABOYA GİTMESİN

Sebzeleri haşladığınız suyu lavaboya dökmeyin. Buzdolabına atıp çorbalarda kullanabileceğiniz gibi bitki ve çiçeklerinizin bakımını yapabilirsiniz. Vitamin ve mineraller onların gelişim hızını artırıp daha sağlıklı olmalarını sağlayabilirsiniz.

YUMURTA HAŞLADIĞINIZ SUYU HEBA ETMEYİN

Sabah kahvaltısında yediğimiz yumurta bizim için ne kadar doyurucuysa kabuğundan suya geçen kalsiyum ve mineraller de bitkiler için o kadar sağlıklı. Özellikle balkonunuzdaki sardunyaların daha hızlı büyümesi ve rengarenk çiçekler açması için suyu oda sıcaklığına getirdikten sonra saksılara dökebilirsiniz. Aynı şekilde menekşe gibi diğer çiçekli bitkileriniz için de coşturucu etki gösterecektir.