İşte evdeki çiçekleri coşturacak öneriler! Haşlanmış sebze ve yumurta kabuğu...

Bitkinin evin içerisinde bulunduğu konum, gün içerisinde ne kadar süreyle güneş ışığı aldığı, bitkinin direkt gün ışığı mı yoksa filtreli gün ışığını mı tercih ettiği, sulama sıklığı ve miktarı gibi etkenler bitkinin gelişimi için önemli faktörler. Çoğu zaman deneme yanılma yöntemiyle ya da çiçekçinizin verdiği bilgilerle bitki için en uygun konum bulunabilir. Böylece bitki sağlıklı bir şekilde gelişim gösterir. Ancak bazen siz doğru konumu bulmuş olsanız bile bitki küsebilir. Vereceğim tariflerle siz de kıskanılacak çiçekler yetiştirebilirsiniz.
Sebzeleri haşladığınız suyu lavaboya dökmeyin. Buzdolabına atıp çorbalarda kullanabileceğiniz gibi bitki ve çiçeklerinizin bakımını yapabilirsiniz. Vitamin ve mineraller onların gelişim hızını artırıp daha sağlıklı olmalarını sağlayabilirsiniz.
Sabah kahvaltısında yediğimiz yumurta bizim için ne kadar doyurucuysa kabuğundan suya geçen kalsiyum ve mineraller de bitkiler için o kadar sağlıklı. Özellikle balkonunuzdaki sardunyaların daha hızlı büyümesi ve rengarenk çiçekler açması için suyu oda sıcaklığına getirdikten sonra saksılara dökebilirsiniz. Aynı şekilde menekşe gibi diğer çiçekli bitkileriniz için de coşturucu etki gösterecektir.
Haşlanmış ya da omlette kullandığınız yumurtaların kabuklarını ufalayarak ya da tamamen toz haline getirerek toprakla karıştırabilirsiniz. Böylece bitkilerinize gübre takviyesi yapabilirsiniz. Bu karışım hem bitkilerinizi güçlendirecek hem de topraktaki can sıkıcı minik sineklerin oluşumunu engelleyebilirsiniz.
Vücudumuzda kas-iskelet sistemi sağlığı için ihtiyacımız olan magnezyuma bitkilerin de ihtiyacı var. Kendiniz için tükettiğiniz muz kabuklarını atmayıp üzerini kaplayacak şekilde suyun içerisine koyarak buzdolabında bir gün bekletin. Daha sonra suyu çiçeklerinizi sulama suyu olarak kullanın. Dilerseniz su ve muzu blenderden geçirerek püre haline de getirip de uygulayabilirsiniz. Bitkilerinizin canlandığını ve yeni yapraklar verdiğini, hatta çiçeklendiğini gözlemleyebilirsiniz.
Büyük yapraklı bitkilerinizin yapraklarının tozlarını belirli aralıklarla nemli bir bezle almanız bitkinizin hoşuna gidecektir. Çünkü tozlar yaprağın üstünü kaplayarak güneş ışığı alımını ve dolayısıyla fotosentez hızını azaltır. Ayrıca tozlar yaprak üzerindeki minik hava deliklerini de kapayarak gaz alışverişinin azalmasına neden olabilir.
Son olarak bitkilerinizle konuşmayı ihmal etmeyin. Gösterdiğiniz sevgiyi hissedeceklerdir. Bitkilerle konuşmanız deli olduğunuzu göstermez. Onlar da sizinle konuşmadığı müddetçe rahat olabilirsiniz.
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