Tv8 ekranlarının yeni programı İşte Gelin İşte Kaynana bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek. Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan yarışma fragmanları ile dikkat çekti. Birbirinden bomba isimlerin jüri koltuğunda oturduğu program hafta içi her gün izleyicisiyle buluşacak. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana ödülü ne, hangi günler, saat kaçta? İşte Gelin İşte Kaynana jürileri kimler? İşte tüm ayrıntılar...

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA ÖDÜLÜ NE?

İşte Gelin İşte Kaynana bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek. Programın büyük ödülünün ne olduğu ise henüz açıklanmadı. İşte Gelin İşte Kaynana ödülü açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana hafta içi her gün saat 16:00'da ekranda olacak.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİLERİ KİMLER?

Moda, rekabet, eğlence dolu yarışma programında Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş yer alacak.

