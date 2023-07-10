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İşte Gelin İşte Kaynana ödülü ne, hangi günler, saat kaçta? İşte Gelin İşte Kaynana jürileri kimler?

10.07.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Gelin İşte Kaynana yarışması bugün ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan yeni yarışma hafta içi her gün ekrana gelecek. Moda, rekabet, eğlence dolu yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana ödülü ne, hangi günler, saat kaçta? İşte Gelin İşte Kaynana jürileri kimler? İşte yarışma programı hakkında tüm merak edilenler...

Tv8 ekranlarının yeni programı İşte Gelin İşte Kaynana bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek. Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan yarışma fragmanları ile dikkat çekti. Birbirinden bomba isimlerin jüri koltuğunda oturduğu program hafta içi her gün izleyicisiyle buluşacak. Peki, İşte Gelin İşte Kaynana ödülü ne, hangi günler, saat kaçta? İşte Gelin İşte Kaynana jürileri kimler? İşte tüm ayrıntılar...

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA ÖDÜLÜ NE?

İşte Gelin İşte Kaynana bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek. Programın büyük ödülünün ne olduğu ise henüz açıklanmadı. İşte Gelin İşte Kaynana ödülü açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

İşte Gelin İşte Kaynana 2

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Gelinler ve kaynanalar arasındaki tarz yarışını konu alan İşte Gelin İşte Kaynana hafta içi her gün saat 16:00'da ekranda olacak.

İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA JÜRİLERİ KİMLER?

Moda, rekabet, eğlence dolu yarışma programında Gülşah Saraçoğlu, Lerzan Mutlu ve Bülent Serttaş yer alacak.

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