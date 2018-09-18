İşte iPhone Xs ile çekilen ilk kareler

Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni amiral gemisi modeli iPhone Xs’nin fotoğraf becerilerini gözler önüne seren kareler geldi.

iPhone Xs’in kamera performansını gösteren kareler

1 / 37 Seyahat fotoğrafçısı Austin Mann, iPhone Xs’in örnek görüntülerini çekip kişisel Flickr sayfasında yayınladı.

2 / 37 İşte iPhoen Xs’in objektifinden DSLR makineleri aratmayacak kareler...

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10 / 37 En ucuz iPhone Xs’in satıldığı ülke belli oldu ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatları hala açıklanmış değil. Ancak Şirketin ilk etapta bu cihazları satışa çıkaracağı ülkelerdeki fiyat politikası şekillenmiş durumda. İşte en ucuz iPhone Xs’in satıldığı ülke...

11 / 37 İtalya: 1289 dolar

12 / 37 Polonya: 1352 dolar

13 / 37 Birleşik Krallık: 1309 dolar

14 / 37 Rusya: 1292 dolar

15 / 37 Çin: 1269 dolar

16 / 37 Hong Kong: 1095 dolar

17 / 37 Japonya: 1008 dolar

18 / 37 ABD: 999 dolar

19 / 37 İşte yeni iPhone fiyatları... Yeni iPhone'lar görücüye çıktı. Bu akşam gerçekleştirilecek etkinlikte Aplee'ın 3 farklı iPhone'u dünyaya duyuruldu. Steve Jobs Theatre'da 3 yeni iPhone ile meraklılarının karşısına geçen firma, tanıtımı yapıldı. Apple’ın CEO’su Tim Cook ilk açıklamasında, daha etkilyeyici bir dünya yaratmak istediklerini söyledi.

20 / 37 Apple'ın patronu Tim Cook her etkinlikte olduğu gibi sahneye çıktı. Apple Watch Series 4'ün ardından yeni iPhone'lar ortaya çıkıyor. iPhone XS resmen tanıtıldı. iPhone XS ortaya çıktı. Büyük ekranlı modelin ismi iPhone XS Max oldu. iPhone XS modelleri daha iyi bir stereo efekti sunuyor. Sektörün ilk 7 nanometre yongasını kullanıyor. İşlemcisi A12 Bionic, 6,9 milyar transistörü üzerinde barındırıyor. A12 GPU, A11'den yüzde 50 daha hızlı. A12, toplamda A11'den yüzde 15 daha hızlı. iPhone'ların depolama alanı da artık 512 GB!

21 / 37 Gelelim ekrana... Bu ekran 2688×1242 piksel çözünürlük ve 458 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 3D Touch ve True Tone kullanılmaya devam edilirken, 120 Hz yenileme hızına sahip. Maksimum depolama alanı seçeneği 512 GB‘a çıkarılan ve IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefon, daha önce belirttiğimiz gibi uzay girisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

22 / 37 AR, Memoji ve Siri kısayolları artık 9 kat daha hızlı çalışırken, çok daha düşük bir enerji harcanıyor. Yeni iPhone’ların grafik gücünü göstermek isteyen Apple, etkinlikte Elder Scrolls isimli oyun ile bir demo gösterisi yaptı. Gelelim kameraya... iPhone XS ve iPhone XS Max'in arka yüzünde 12 MP çift kamera bulunuyor. Bunlar 12 MP geniş kamera ve 12 MP tele foto kamera.

23 / 37 Maksimum depolama alanı seçeneği 512 GB‘a çıkarılan ve IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefon, daha önce belirttiğimiz gibi uzay girisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

24 / 37 AR, Memoji ve Siri kısayolları artık 9 kat daha hızlı çalışırken, çok daha düşük bir enerji harcanıyor. Yeni iPhone’ların grafik gücünü göstermek isteyen Apple, etkinlikte Elder Scrolls isimli oyun ile bir demo gösterisi yaptı. Gelelim kameraya... iPhone XS ve iPhone XS Max'in arka yüzünde 12 MP çift kamera bulunuyor. Bunlar 12 MP geniş kamera ve 12 MP tele foto kamera.

25 / 37 iPhone XS, stereo ses kaydedebiliyor. Ancak Android telefonlar bunu yıllardır zaten yapıyor. Sıra pil ömründe. iPhone XS, iPhone X'e göre 30 dakika daha fazla dayanıyor. iPhone Xs Max şimdiye kadarki en büyük iPhone piline sahip ve iPhone X'ten 90 dakika daha uzun dayanıyor.

26 / 37 ÇİFT SIM KART DESTEĞİ iPhone XS çift SIM destekliyor. Bu, yazılım tabanlı eSIM standarıyla çalışıyor. Bunun için mobil sağlayıcınızın destek sunması gerekiyor. Çinli modeller, fiziksel iki SIM kart kullanabiliyorlar. SIM kart çekmecesinin iki yüzü birer kart alabiliyor. eSIM, çift SIM işini zorlaştıracak gibi görünüyor.

27 / 37 Apple artık yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Yeni iPhone'da anakartta kullanılan teneke, geri dönüştürülmüş ve bu sayede 10 bin ton tenekeden tasarruf edilmiş. Geneleksel plastik kullanımı da daha az. Hoparlör artık yüzde 35 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanıyor.

28 / 37 Apple GiveBack ile şirket, eski cihazlarınızı alıp bedavaya geri dönüştürecek; tabii eski iPhone'unuz artık kullanılamaz hale geldiyse...

29 / 37 VE iPNONE XR Apple üçüncü yeni iPhone'unu da duyurdu: iPhone XR... Renk seçenekleri beyaz, siyah, mavi, coral, sarı. iPhone XR'deki "R" "remedial" (iyileştirici) sözcüğünün kısaltılmışı. 6.1 inç'lik ekran 1792 x 828 çözünürlük sunuyor. iPhone 8 Plus'tan büyük ekran, yeni tasarım sayesinde daha küçük bir gövdede.

30 / 37 iPhone X'teki TrueDepth'in aynısı bu telefonda da var. A12 Bionic yongası ilginç biçimde iPhone XR'da da var. Arka yüzünde 12MP tek kamera bulunuyor. Fotoğraf çektikten sonra derinliği değiştirebilme, bu modelde de var. iPhone Xr, iPhone 8 Plus'tan 90 dakika daha uzun pil ömrü sunuyor.

31 / 37 iPHONE XR'IN FİYATI BELLİ OLDU iPhone XR üç renk ve üç depolama seçeneğiyle (64 / 128 / 256 GB) gelecek. Fiyatlar ise 749 dolardan başlıyor. Türkiye çıkış tarihi ve fiyatları ise henüz açıklanmadı.

32 / 37 APPLE WATCH SERIES 4 "Bugün size en kişisel ürünlerimizden ikisini anlatacağız ... O halde Apple Watch ile başlayalım." sözleriyle konuşmasına başlayan Cook, Apple Watch'u bir sonraki seviyeye taşıyoruz dedi. Ve Apple Watch Series 4 tanıtılan ilk Apple ürünü oldu. Ekran artık yüzde 30 daha geniş.

33 / 37 Artık fotoğraflar, takvim ve haritalardan daha fazla bilgi göreceksiniz. Saat yüzüne kişi ekleyip, tek dokunuşta ulaşmak mümkün. Yeni saat yüzleri, ateş, su ve buhar, ekranla etkileşim halinde. Tasarım gibi hoparlörler de yeniden yapılmış ve çok daha yüksek sesli.

34 / 37 Arka yüz siyah seramik ve safir kristalden yapılmış. Bu sayede radyo dalgaları arkadan da geçebiliyor. Series 4, S4 yongasıyla geliyor. S4'ün içerisinde çift çekirdekli bir 64-bit işlemci ve yeni bir GPU var. Tüm bunlar iki kat daha hızlı performans anlamına geliyor.

35 / 37 Yeni nesil ivmeölçer ve jiroskop, günlük etkinliklerden yüzmeye birçok etkinliği algılayabiliyor. Saat düştüğünüzü algılarsa size acil arama yapmayı öneriyor. Düşük kalp ritmi iyi bir şey ancak aşırı düşük kalp ritmi, sorunların işaretçisi olabilir. Bu durumda Apple Watch'ınız sizi uyarıyor. Bunun yanında kalp ritmindeki uyumsuzluklar da izleniyor.

36 / 37 Uygulamayı açıp parmağınızı digital crown üzerine koyduğunuzda dahili elektrotlar, kalp ritminizden kaynaklanan elektrik dalgalanmalarını algılıyor ve bunları işleyerek size kalp ritmi analizi sunuyor. Tüm EKG kayıtları, Health uygulamasında tutuluyor.