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İşte Osmanlı’nın ilk hamamı! Zeytinlikler arasındaki 600 yıllık sır bina

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 09:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde sır gibi saklı kalmış Orhan Gazi Hamamı, tarihe meydan okuyor. 600 yıllık tarihe tanıklık etmiş bina zeytinliklerin arasından gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

1964 yılında Prof. Oktay Aslanapa tarafından Yenişehirkapı mevkiindeki zeytinlikte bulunan hamam âtıl vaziyette duruyor.

ORHAN GAZİ'NİN ORDUSU İÇİN YAPILDI

Hamam, 13. asırda Orhan Gazi tarafından şehre giriş hazırlığı yapan ordusu için yaptırıldı. Kilise kalıntılarının üzerine inşa edildiği düşünülen hamam, surların dışında yer alıyor.

TÜM BÖLÜMLER ORTAYA ÇIKARILDI

Orhan Gazi İmâret Camii ve Külliye’sinin güneydoğusunda ortaya çıkartılan hamamın zeminindeki geniş blok mermer taşlar dikkat çekiyor. Tarihî hamamda ayrıca su deposu, külhan ve cehennemlik denilen bölümler de bulunuyor.

TEL ÖRGÜLERLE ÇEVRİLMİŞ ANCAK...

Bütün bu güzelliklerine rağmen hamam restore edilmeyi bekliyor. Zeytinliklerin arasında tel örgülerle çevrilmesine rağmen kapısı açık olan hamam, madde bağımlıları ve alkol kullananların mekânı oldu.
İçerisinin belli bölümlerinde ateş yakılan, koltuk konan ve halılar serilen hamamın hali içler açısı durumda.
Ayrıca hamamın içi ve kazı yapılan bölümler mezbeleliğe dönüşmüş. Kimliği meçhûl kişi veya kişiler tarafından çöp atılan hamamın durumu görenlerin içini acıtıyor.
Sanat tarihçisi Doğan Özgün Kolaç, bölgede yalnızca hamam değil, cami gibi yapılar bulunduğunu da söyleyen sanat tarihçisi Özgür Kolaç, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu hamam 13. yüzyılda yapıldı. İznik’in uzun süre süren fethinde Orhan Gazi’nin ordusunun konaklaması, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, askerlerin bakımı için bu hamam yaptırılmış. Tek kubbeli."

İLK PLANLAR 56 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKARILDI

İLK PLANLAR 56 YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKARILDI
"1964 yılında Prof. Dr. Oktay Aslanapa tarafından yaptırılan kazılar sonucunda mimarî planı ortaya çıkarılıyor. Şu anda harabe bir şekilde gün yüzüne çıkmayı, onarılmayı ve restore edilmeyi bekliyor."

'ARDİYE GİBİ KULLANMIŞLAR'

'ARDİYE GİBİ KULLANMIŞLAR'
"İçerisinde ateş yakılmış, kubbenin içerisinde halı serilmiş ve koltuklar atılmış durumda. Burası bir ardiye gibi kullanılmış. Büyük ihtimâlle evsiz olan insanların kalmış. Ateş yakılıp, içki içilen bir yer haline gelmiş."

'HİÇ HOŞ DEĞİL'

'HİÇ HOŞ DEĞİL'
"İznik gibi dünya çapında tanınan bir yer için bu manzara hiç hoş değil. İnşallah en kısa zamanda buraya bir el atılıp, hak ettiği yere ulaşır." (İHA)
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