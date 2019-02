İşte yeni Far Cry: New Dawn

Ubisoft’un Far Cry New Dawn’ı, Far Cry 5’ten 17 yıl sonrasını konu alıyor ve bu sefer başımız çılgın ikizlerle belada. Mickey ve Lou, Hope County’nin nükleer felaket sonrasında hayatta kalan isimlerindendir. Ancak onların amacı kendi düzenlerini kurmak ve medeniyeti de kendi kurallarıyla yönetmektir. Hayatta kalmaya çalışırken ikizlerden yana olan Highwaymen grubunun dışında, onlara karşı çıkan gruplar da türemiştir. Bizim rolümüz ise iyilerin tarafında olarak, grubun başında durmak ve hayatta kalmayı başaranların karnını doyurmak. Highwaymen grubu tüm kaynakları ele geçirmeye çalışırken, bizim savunma hattımızı güçlendirmemiz gerekmektedir. İşte tam bu noktada üssümüzü geliştirmeli, en iyi silahları ele geçirmeli, yardım için işlerinde en profesyonel olanları bulmalı ve yabani hayata karşı gelmeliyiz. Far Cry New Dawn, FPS bakış açısına sahip, açık dünya, aksiyon ve macera türleriyle öne çıkıyor. Hem hikayeye dalabiliyor, hem de multiplayer co-op olarak evrene dalabiliyorsunuz. İşin en tatlı kısmı da co-op noktasında başlıyor. Arkadaşınızı hikayenize davet ediyor ve onun, ödüllerden yararlanmasına izin verebiliyorsunuz. Oynanış kısmında Far Cry New Dawn, Far Cry 5’in izinden gidiyor ve bunu kötü anlamda düşünmeyin. Eğer Far Cry 5’i oynadıysanız, her şeyin ne kadar pürüzsüz olduğunu hatırlarsınız. Tabii hikaye kısmı herkese hitap etmese de Seed ailesinin planlarından çoğumuz etkilenmiştik. Bu sefer ikizlerin baskısı, senaryoya biraz iticilik katmış gibi ancak konumuz “şimdilik” bu değil.

Oyunun tüm hikayesi Montana’nın Hope County’sinde geçiyor ve Far Cry 5 haritasının, küllerinden yeniden doğuşuna şahit oluyoruz. Oyun başlangıcında bize iki farklı karakter arasında seçim yaptırılıyor. Kadın veya erkek olarak seçtiğimiz karakterimizin görünüşünü sonradan değiştirebiliyoruz, hatta kadın olsak bile sakal ekleyebiliyoruz. Far Cry 5’te olduğu gibi yanıbaşımızda farklı karakterler alabiliyoruz. Tabii yanımızda takılabilecek bu altı arkadaştan her birinin kendisince yan görevleri var. İkisi hayvan, altısı insan olmak üzere her birinin de farklı bonusları mevcut. Savaş sırasında yardım aldığımız bu karakterlerle zaman geçirdikçe seviye atlıyorlar ancak bu seviye sistemi üçle sınırlandırılmış durumda. Karakterler her seviye atladığında daha hızlı şarjör değiştirme, tuzakları belirleme, düşmanların bizi duyamaması veya sınırsız mermi gibi bonuslar kazandırıyor. Eğer ölürlerse onları canlandırmak için belli malzemelere ihtiyacınız var. Kısacası onların yan görevlerini es geçmeyin ve mümkün olduğunca yalnız gezmeyin.

Yardımcılarımız dışında en önemli nokta ve oyunun muhtemelen temelini oluşturan üssümüzü geliştirme kısmı yer alıyor. Bu noktada oyun içi para kadar değerli olan tek şey etanol. Çeşitli yan ya da hikaye görevlerini tamamlayarak, hurda görevlerini takip ederek, hazineleri toplayarak veya düşmanın üssünü ele geçirmek gibi çeşitli aksiyonlar yardımıyla etanol toplayabiliyoruz. Topladığımız etanollar sayesinde üssümüzdeki binaları güçlendirebiliyoruz. Üssümüzün içerisinde yer alan revir, silah tezgahı, garaj, eğitim kampı, bahçe gibi binaların seviyelerini arttırdıkça karakterimizin hayatta kalma uzunluğu artıyor. Şöyle ki silah tezgahının seviyesini attırırsak daha güçlü silahlar yapabiliyoruz veya aynı durumda garajımızı yükseltirsek, daha dayanıklı araçlar ortaya çıkıyor. Tabii tıpkı silahlar veya yüksek hasar veren patlayıcıların seviyelerinin olması gibi düşmanların da kendi seviyeleri var. Üssümüzü yavaştan geliştirdik, yanımıza da yardımcımızı aldık ancak her şey burada bitmiyor. Yaratabilmek için toplayıcılık da yapmamız şart. Bu durumda haritada gezerken sadece araç içerisinde zaman harcamamak önemli. Yeşilin hakim olduğu ormana dalıp, vahşi hayvanları avlamalı, yeri gelince balık tutmalı ve çeşitli hurdaları toplamalıyız. Silah veya araç yaratmak için, hatta mermilerimizi tamamlamak adına doğru malzemeye ihtiyacımız var. Dahası topladığımız kaynaklar, özel mermileri de yapmamıza izin veriyor. Tabii bunun için öncelikli olarak üssümüzdeki yükseltmeleri tamamlamak gerekiyor. Fark ettiyseniz her şey zincirleme olarak birbirini takip ediyor. Öldürdüğümüz düşmandaki silahı her zaman alabiliriz ancak kendi yapmak istediğimiz silah için kaynağa ihtiyacımız var. Daha fazla kaynak demek, üssü güçlendirmek demek. Tek kaynak, hurda yığınından ibaret değil. Hayvanlardan deri toplarken, bitkileri de kurcalamak gerekiyor. Sonuç olarak hayatta kalmak için ilk yardım çantamıza ihtiyacımız var. Ana üssümüz dışında haritada gezdikçe bazı düşman bölgelerini ele geçirmeye, oyun içerisindeki deyimle özgürleştirmeye başlıyoruz. Bölgeleri dilersek hurdaya çevirip daha fazla etanol elde edebiliyoruz ve bu durumda düşman, o bölgeyi geri alıyor. Ayrıca düşmanın tekrar o bölgeyi ele geçirmesi demek, güçlendikleri anlamına geliyor. Bu da oyundaki meydan okuma havasını bayağı arttırıyor.

Eğer üssünüzdeki belli gelişimleri tamamlarsanız, çeşitli malzemeleri bulduğunuz mekanlara zaman kaybetmeden geçebiliyorsunuz. Oyunun “fast travel” yani hızlı yolculuk dinamiği, iyi düşünülmüş ve oynanışı da bayağı hızlandırıyor. Aynı şekilde ele geçirdiğimiz üslere de hızlıca seyahat edebiliyoruz. Hurda veya etanol toplamak bir noktada kolay gelebilir ancak koca hayvanlarla kapışmak, oldukça zor. Silahlarınızın gücü yetersizse yüksek derecedeki ve inanılmaz güçlü hayvanları avlamaya çıkabilirsiniz. Her ne kadar zayıf noktaları olsa da yalnız ava çıkmamanızı öneriyorum. Oyundaki karakterimizin sadece kozmetik amaçlı değişen kıyafetlerinin yanında “perk”ler yani pasif özellikleri de unutmamak gerek. Perk’ler oyun başında oldukça kolay kazanılıyormuş gibi görünebilir ama zamanla işimiz bayağı zorlaşıyor. Pasif özelliklerimiz fazladan yardım çantası taşımak, II veya III rütbe üzeri düşmanları gizlice öldürebilmek, suyun altında daha fazla nefesimizi tutabilmek, araba tamiri yapabilmek, büyük kasaları açabilmek, yakın menzilden fazla hasar vermek gibi yeteneklere kavuşmamızı sağlıyor. Perk kazanmak için yol kenarında veya belli düşman üslerinde denk geldiğimiz rehineleri kurtarmak, çeşitli görevleri tamamlamak gerekiyor. Eğer dilerseniz gerçek para ile Ubisoft Club Unit satın alabilir, bolca perk puanı toplayabilirsiniz.

Karakterimizin kullandığı silahlar gibi karşılaşacağımız düşmanların da seviyeleri var. Seviye sistemi, “rank” yani rütbe olarak derecelendirilmiş. Toplamda I, II, III ve Elite (elit) olmak üzere dört farklı rütbeyle karşılaştığımız oyunda “Elite”, en güçlüleri. Eğer yeterince güçlü değilseniz ve üzerinizde II. rütbede silahlar varsa, III. rütbedeki bir düşmanı öldürmek bayağı zamanınızı alacaktır. Elite rütbesindeki silahları yapabilmek için de üssünüzdeki silah tezgahınızı üçüncü seviyeye ulaştırmanız gerekiyor. İşte tam olarak bu noktada oyunda, bol bol bir şeyleri toplamak, sürekli düşman üslerini basmak, hazine kovalamak gibi aksiyonlara zaman ayırmak gerektiği anlamına geliyor.

Far Cry New Dawn, gelecek güncellemelerle muhtemelen “battle royale” türünü göre ilginç kapışmaları da kapsayacak gibi. Bunun nedeni ise siz haritada görevden göreve koşarken veya bir şeyleri toplamaya odaklanmışken “supply drop” gökyüzünden inmeye başlıyor. Bu koca yardım kutuları belli malzemeleri barındırsa bile düşmanın koruması altında kalabiliyorlar. Düşmanı eleyip, kutunun güzelliklerinden yararlanmak isterseniz mermilerinizi fazladan bulundurmayı unutmayın.

Oynanış kısmında co-op multiplayer olarak yani yanınıza aldığınız arkadaşınızla oyunu deneyimlemek çok keyifli. Biriniz arabayı kullanırken, siz peşinize takılan Highwaymen grubunun adamlarını mermi yağmuruna tutabilirsiniz. Tabii görevler, davet edilen kişiyi ne yazık ki dahil etmiyor. Yani daha önce yaptığınız görevi tekrar etmeniz veya hiç görmediğiniz düşmanlara denk gelmeniz ihtimaller arasında. Ancak topladığınız silah, hurda, perk puanı vb. birçok işinize yarayacak malzeme size ait oluyor.

Oynanış son derece eğlenceli ve sıkılmadan geliştirecek çokça konu olsa bile Far Cry New Dawn, Far Cry 5’e oranla daha geri planda kalmış durumda. Kıyamet sonrası havayı yakalamak yerine oyunda daha çok Far Cry 3: Blood Dragon havasını bulabiliyorsunuz. Normalde serinin kötü ve medeniyeti ele geçirmeye çalışan karakterleri çoğumuzun hafızasına kazınmıştır: Harland Doyle, Jackal, Pagan Min, Joseph Seed ve özellikle Vaas Montenegro. İtiraf etmek gerekirse her birinin kendisince efsanevi hikayeleri var ancak Far Cry New Dawn, karakter hikayeleri yansıtma konusunda pek başarılı olamamış. İkiz kız kardeşler olan Mickey ve Lou, muhtemelen serinin en geri planda kalacak isimleri olacak.