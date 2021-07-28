İşte yeni iPad Air ve iPad mini için gelen "kafa karıştırıcı" yeni bilgiler!

"Apple bazı iPad modellerini yenileyecek" iddiası giderek güçleniyor. Özellikle uzun bir süredir yenilenmeyen iPad mini'nin ana ekranından kurtularak daha dar çerçevelere sahip bir tasarıma geçeceği söyleniyor. Ancak gelen bir rapor, hem iPad mini hem de iPad Air için farklı bilgiler veriyor.

YENİ iPAD AIR NELER SUNACAK?

İlk olarak iPad Air ile başlayalım. Çinli bir tedarikçiden alıntı yapan rapor, beşinci nesil iPad Air'in üçüncü nesil iPad Pro'ya benzer görüneceğini, 10.9 inç ekrana ve yan kısmında Touch ID düğmesine sahip olacağını, ancak geniş açılı ve ultra geniş açılı kameralara sahip çift lensli bir kamera sistemine ev sahipliği yapacağını söylüyor. Ayrıca bir LiDAR tarayıcı olasılığı da var. Yeni tabletin A15 Bionic çipinden güç alması bekleniyor.

iPAD MINI İÇİN GELEN BİLGİLER KAFALARI KARIŞTIRDI

iPad mini için gelen bilgiler ise oldukça kafa karıştırıcı. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi iPad mini'nin tasarımının yenileneceği söyleniyordu. Ancak bu rapor daha önce çıkan o söylentileri çürütüyor. Çünkü rapor, altıncı nesil iPad mini için böyle bir yeniden tasarımın planlanmadığını aktarıyor.

Rapor ayrıca bize şunu gösteriyor: 9. nesil iPad ve 6. nesil iPad mini, 8. nesil iPad ve 5. nesil iPad mini'den farklı görünmüyor.

iPad mini 6'nın bu sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor, bu nedenle hangi söylentinin doğru olduğunu öğrenmek için daha fazla beklememize gerek kalmayacak.

