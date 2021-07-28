HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşte yeni iPad Air ve iPad mini için gelen "kafa karıştırıcı" yeni bilgiler!

İşte yeni iPad Air ve iPad mini için gelen "kafa karıştırıcı" yeni bilgiler!

28.07.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlanan bir rapor, yeni nesil iPad Air ve iPad mini için ilginç iddiaları gündeme getirdi. O iddialara göre yeni nesil iPad Air, iPad Pro benzeri bir tasarım sunacak. Ancak iPad mini, beklendiği gibi yeni bir tasarım ile gelmeyecek. Özellikle son iddia, kafaları karıştırmış durumda.

İşte yeni iPad Air ve iPad mini için gelen "kafa karıştırıcı" yeni bilgiler!

"Apple bazı iPad modellerini yenileyecek" iddiası giderek güçleniyor. Özellikle uzun bir süredir yenilenmeyen iPad mini'nin ana ekranından kurtularak daha dar çerçevelere sahip bir tasarıma geçeceği söyleniyor. Ancak gelen bir rapor, hem iPad mini hem de iPad Air için farklı bilgiler veriyor.

YENİ iPAD AIR NELER SUNACAK?

İlk olarak iPad Air ile başlayalım. Çinli bir tedarikçiden alıntı yapan rapor, beşinci nesil iPad Air'in üçüncü nesil iPad Pro'ya benzer görüneceğini, 10.9 inç ekrana ve yan kısmında Touch ID düğmesine sahip olacağını, ancak geniş açılı ve ultra geniş açılı kameralara sahip çift lensli bir kamera sistemine ev sahipliği yapacağını söylüyor. Ayrıca bir LiDAR tarayıcı olasılığı da var. Yeni tabletin A15 Bionic çipinden güç alması bekleniyor.

iPad Air

Yeni iPad mini'nin ekranı kullanıcıları mutlu edecekYeni iPad mini'nin ekranı kullanıcıları mutlu edecek

iPAD MINI İÇİN GELEN BİLGİLER KAFALARI KARIŞTIRDI

iPad mini için gelen bilgiler ise oldukça kafa karıştırıcı. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi iPad mini'nin tasarımının yenileneceği söyleniyordu. Ancak bu rapor daha önce çıkan o söylentileri çürütüyor. Çünkü rapor, altıncı nesil iPad mini için böyle bir yeniden tasarımın planlanmadığını aktarıyor.

Rapor ayrıca bize şunu gösteriyor: 9. nesil iPad ve 6. nesil iPad mini, 8. nesil iPad ve 5. nesil iPad mini'den farklı görünmüyor.

Yeni iPad mini, tarihindeki en büyük tasarım değişikliği ile geliyor!Yeni iPad mini, tarihindeki en büyük tasarım değişikliği ile geliyor!

iPad mini 6'nın bu sonbaharda piyasaya çıkması bekleniyor, bu nedenle hangi söylentinin doğru olduğunu öğrenmek için daha fazla beklememize gerek kalmayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonuNokia 6310 efsanesi geri döndü! İşte modern versiyonu
Kan kaybı büyük! Artık beşinden biri değilKan kaybı büyük! Artık beşinden biri değil
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Hepsi unutulmuştu! Satışa çıkarıldı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.