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Yeni iPad mini'nin ekranı kullanıcıları mutlu edecek

27.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın yeni bir iPad mini modeli üzerinde çalıştığı söylenirken, yeni tabletin nasıl bir tasarıma sahip olacağı merak ediliyor. Ross Young'a göre ise yeni iPad mini'nin ekranı mevcut modelden daha büyük olacak. Böylece Cupertinolu şirket, kullanıcılarını biraz daha büyük bir ekran deneyimi sunarak mutlu edecek.

Yeni iPad mini'nin ekranı kullanıcıları mutlu edecek

iPad mini 6 ile ilgili birçok söylenti var. Bunlarında arasında bir mini LED ekran iddiası da bulunuyor. Ancak son gelen bilgiler, altıncı nesil iPad mini'de mini LED olmayacağını gösteriyor. Ekran analisti Ross Young'ın paylaştıkları ise iPad mini'nin tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor.

YENİ iPAD MINI NASIL OLACAK?

Ekran analistine göre, Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen altıncı nesil iPad mini 8.3 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Yani yeni modelin ekranı, mevcut 7,9 inçlik iPad mini'nin ekranından daha büyük olacak. Ayrıca ana ekran düğmesi kaldırılacak ve daha dar bir çerçeve tasarımı benimsenecek. Yeni model, iPad Air 4'e benzeyecek gibi görünüyor.

iPad mini özellikleri

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YENİ iPAD MINI'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni iPad mini, A14 işlemci veya iPhone 13'lerde kullanılacak A15 işlemci ile gelebilir. Ayrıca yeni modelin Lightning bağlantı noktası yerine USB Type-C bağlantı noktasına sahip olması da bekleniyor.

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Altıncı nesil iPad mini muhtemelen bu sonbaharda tanıtılacak.

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Apple
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