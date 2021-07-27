Yeni iPad mini'nin ekranı kullanıcıları mutlu edecek

iPad mini 6 ile ilgili birçok söylenti var. Bunlarında arasında bir mini LED ekran iddiası da bulunuyor. Ancak son gelen bilgiler, altıncı nesil iPad mini'de mini LED olmayacağını gösteriyor. Ekran analisti Ross Young'ın paylaştıkları ise iPad mini'nin tasarımı hakkında önemli ipuçları veriyor.

YENİ iPAD MINI NASIL OLACAK?

Ekran analistine göre, Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen altıncı nesil iPad mini 8.3 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Yani yeni modelin ekranı, mevcut 7,9 inçlik iPad mini'nin ekranından daha büyük olacak. Ayrıca ana ekran düğmesi kaldırılacak ve daha dar bir çerçeve tasarımı benimsenecek. Yeni model, iPad Air 4'e benzeyecek gibi görünüyor.

YENİ iPAD MINI'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni iPad mini, A14 işlemci veya iPhone 13'lerde kullanılacak A15 işlemci ile gelebilir. Ayrıca yeni modelin Lightning bağlantı noktası yerine USB Type-C bağlantı noktasına sahip olması da bekleniyor.

Altıncı nesil iPad mini muhtemelen bu sonbaharda tanıtılacak.

