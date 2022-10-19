İşte yeni iPad'ler! Merakla bekleniyorlardı... Apple dün 'etkinliksiz' tanıttı

Apple'ın yeni iPad ve Mac modelleri için ekim ayında bir etkinlik düzenlemesi bekleniyordu. Bu etkinlikte M2'li yeni iPad Pro modellerinin de görücüye çıkacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak teknoloji yazarı Mark Gurman, birkaç gün içinde Apple'ın yeni iPad modellerini basın bülteni veya güncellemeler aracılığıyla duyurabileceğini, bir etkinlik düzenlemeyeceğini iddia etmişti. Nitekim Gurman'ın iddiaları doğru çıktı. Apple yeni 11 inçlik ve 12.9 inçlik M2'li iPad Pro'ları ve yenilenen tasarımıyla 10. nesil iPad'i 'etkinliksiz' bir şekilde görücüye çıkardı.

YENİ M2'Lİ iPAD PRO'LARIN ÖZELLİKLERİ

Yeni M2'li iPad Pro'ların tasarımı önceki nesil ile neredeyse aynı. Ancak teknik tarafta değişimler söz konusu. En büyük değişim tabii ki M2 çipin eklenişi.

Apple'ın iddiasına göre, M2 hem performans hem de verimlilik çekirdeklerinde yapılan geliştirmelerle M1’den yüzde 15’e kadar daha hızlı 8 çekirdekli CPU’ya ve yüzde 35’e kadar daha hızlı grafik performansı sunan 10 çekirdekli GPU’ya sahip. 16 çekirdekli Neural Engine, CPU ve GPU’nun da yardımıyla M1’den yüzde 40 daha hızlı çalışarak saniyede 15,8 trilyon işlem gerçekleştiriyor. M2 çip M1’den yüzde 50 daha fazla olan 100 GBps birleşik bellek bant genişliğinin yanı sıra 16 GB’a kadar hızlı birleşik bellek desteği sunuyor.

Öte yandan Wi-Fi 6E desteğiyle gelen yeni M2'li iPad Pro'larda 2. nesil Apple Pencil ile dokunmadan algılama özelliği bulunuyor. Apple Pencil şimdi ekranın 12 mm üzerinden algılanabiliyor.

iPad Pro'ların fiyatına geçmeden önce, son olarak 11 inçlik iPad Pro'da Liquid Retina ekranın, 12.9 inçlik iPad Pro'da ise Liquid Retina XDR ekranın yer aldığını söyleyelim.

YENİ M2'Lİ iPAD PRO'LARIN FİYATI

11 inçlik iPad Pro

128 GB - Başlangıç fiyatı: 20.499 TL

256 GB - Başlangıç fiyatı: 22.999 TL

512 GB - Başlangıç fiyatı: 27.999 TL

1 TB - Başlangıç fiyatı: 37.999 TL

2 TB - Başlangıç fiyatı: 47.999 TL

12.9 inçlik iPad Pro

128 GB - Başlangıç fiyatı: 28.499 TL

256 GB - Başlangıç fiyatı: 30.999 TL

512 GB - Başlangıç fiyatı: 35.999 TL

1 TB - Başlangıç fiyatı: 45.999 TL

2 TB - Başlangıç fiyatı: 55.999 TL YENİ TASARIM, DÖRT FARKLI RENK! İŞTE 10. NESİL iPAD'İN ÖZELLİKLERİ

Apple yeni iPad ile birlikte yıllardır kullanılan iPad tasarımından vazgeçti ve tasarımı iPad mini'ye benzetti. Yeni iPad, 10.9 inç büyük Liquid Retina ekrana (2360x1640 piksel çözünürlük), A14 Bionic çipe, USB-C bağlantı noktasına, yeni Magic Keyboard Folio desteğine sahip.

Yeni iPad’te önemli bir değişiklik mevcut. iPad'in 12 MP Ultra Geniş ön kamerası üst kenarında yer almıyor. Bunun yerine kamera uzun kenara yerleştirilmiş. Öte yandan, arka tarafta da 12 MP'lik bir kameranın yer aldığını belirtelim. 5G desteği de bulunan yeni 10. nesil iPad'in Touch ID özelliği ise iPad’in üst düğmesine taşınmış. Apple Pencil (1. nesil) desteğine sahip yeni iPad, yeni Wi-Fi 6 desteğine de sahip.

Mavi, pembe, sarı ve gümüş renk seçenekleriyle gelen 10. nesil iPad'in fiyatları ise şöyle;

10. NESİL iPAD'İN FİYATI

64 GB -Başlangıç fiyatı: 11.299 TL

256 GB - Başlangıç fiyatı: 14.799 TL

APPLE TV 4K'NIN YENİ NESLİ GELDİ

Apple ayrıca yeni nesil Apple TV 4K’yı da tanıttı. Yeni Apple TV 4K, A15 Bionic çipten güç alıyor.



