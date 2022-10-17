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Apple'dan sürpriz! Birkaç gün içinde...

17.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple en son iPhone 14 ailesini duyurmuştu. Ekim ayında Apple'ın yeni bir etkinlik düzenleyeceği düşünülüyordu. Ancak gelen iddialara bakılırsa şirket sürpriz yapmaya karar verdi. Buna göre, birkaç gün içinde Apple'dan 11 inç ve 12.9 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan yeni 'ürünler' duyabiliriz. Peki bu 'ürünler'den kasıt ne? İşte yanıtı...

Apple'dan sürpriz! Birkaç gün içinde...

Apple iPhone ailesini yeniledi ancak iPad ailesini henüz yenilemedi. Şirketin içinde bulunduğumuz ekim ayında düzenleyeceği bir etkinlikte hem yenilenmiş iPad modellerini hem de yeni Mac cihazlarını duyuracağı düşünülüyordu. Geçtiğimiz yıllarda da ekim ayında bir etkinlik düzenlemesi birçok kişinin böyle bir düşünceye sahip olmasının nedenleri arasındaydı. Ancak şirket içinde bulunduğumuz ekim ayı için başka planlar içerisinde olabilir. Hem de bu plan birkaç gün içinde açıklığa kavuşabilir.

YENİ iPAD PRO'LAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GELEBİLİRLER

Teknoloji yazarı Mark Gurman yayınladığı son bültende, Apple'ın yeni 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro modellerini "birkaç gün içinde" duyuracağını söyledi. Böylece Nisan 2021'den bu yana üst seviye iPad'ler ilk kez güncellenmiş olacak.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Yeni iPad Pro modellerinin M2 çipiyle donatılması bekleniyor. Tasarım ise önemli bir değişiklik beklenmediği için muhtemelen mevcut modellere benzeyecek. Son sızan bilgilere göre 11 inçlik model yine mini LED ekrandan mahrum kalacak. Mini LED ekran, sadece 12.9 inçlik modele özel kalacak.

iPad Pro

Apple'a Apple'a "iPhone kutularına şarj aleti koymadın" cezası!

Yeni iPad Pro modellerinin, bir tür MagSafe şarj özelliğine ve ters kablosuz şarj özelliğine sahip olabileceği düşünülüyor.

Ve işin en ilginç kısmı, Apple ekim ayı için bir etkinlik planlamıyor. Yeni iPad'leri Apple'ın basın bültenleri ve sitede yapacağı güncellemeler aracılığıyla piyasaya sürmesi ve yine aynı yolla Mac serisini güncellemesi bekleniyor. Yeni iPad Pro modellerinin yanı sıra Apple'ın bu ay içinde iPadOS 16'yı da piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Apple iPad ipad pro
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