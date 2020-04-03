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İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Apple iPhone 9 tekrar ortaya çıktı fakat bu kez başka bir isim ile. 9To5Mac sitesi Apple'ın resmi sitesindeki yeni ucuz iPhone detayını paylaştı. Paylaşılan detaya bakılırsa, iPhone 9, iPhone SE adıyla gelebilir.

İster iPhone 9 deyin ister iPhone SE: Yeni ucuz iPhone'un ismi bir kez daha değişti!

iPhone 9 / iPhone SE hakkında birçok bilgi geliyor. Fakat çeşitli doğrulama protokollerinden sonra anlaşılıyor ki bu haberlerin birçoğu uydurma bazlı. Bu gibi haberlerden bir tanesi bugün 9To5Mac sitesinden geldi. Ancak sitenin haberi, Apple'ın resmi sitesine dayandığı için oldukça sağlam gibi duruyor.

APPLE SİTESİNDEKİ İPHONE SE KAFALARI KARIŞTIRDI

9ToMac, Apple'ın resmi sitesinde satışta bulunan Belkin InvisiGlass Ultra ekran koruyucusunun sayfasında çok önemli bir detay fark etti. O detaya göre normalde iPhone 7 ve iPhone 8 için satılan bu koruyucuya, Apple tarafından iPhone SE ibaresi eklendi. iPhone 9'un iPhone 8 kasasına sahip olacağı ve 3 yıl önce tanıtılan ilk iPhone SE'nin bu kasalarla uyumlu olmadığı düşünüldüğünde bu iPhone SE, beklediğimiz iPhone 9'un yeni ismi; Belkin'in ekran koruyucusu da beklediğimiz iPhone 9'un yeni aksesuarı olabilir.

iPhone SE Apple

İLK ADI İPHONE 9 DEĞİL İPHONE SE'YDİ

Aslında iPhone SE adına çok da uzak değildik. Zira, Apple'ın ucuz iPhone modelinden gelen ilk haberler telefonun iPhone 9 olarak değil iPhone SE olarak adlandırılacağını gösteriyordu. Nitekim, sonunda onların gösterdiği noktaya geri döndük. Apple'ın iPhone SE veya iPhone 9'u 15 Nisan tarihinde tanıtması bekleniyor.

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