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  4. İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

01.12.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen polis, İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yaptı. Denetimler sırasında maskesi burun altında olan bir kadın görüntülendiğini fark edince maskesini indirerek kameraya poz verdi.

Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine ülke genelinde yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler ile birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı.

KAMERAYI GÖRÜNCE MASKEYİ İNDİRDİ

Maskesi burun altında olan bir kadın kameranın kendisini görüntülediğini fark edince maskesini tamamen indirerek poz verdi. Yabancı uyruklu kadın daha sonra yoluna devam etti.

Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

İşte herkesi şaşkına çeviren o anlar;

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(DHA)

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