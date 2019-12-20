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İstiklal Caddesi'nde şüpheli valiz alarmı! Polis harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 17:26 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir evsizin Metro çıkışında olan ATM'lerinin arkasındaki bankta bıraktığı valiz, polisi alarma geçirdi.

Şişhane Metro durağının İstiklal Caddesi çıkışındaki ATM'lerin arkasındaki bankta bırakılmış bir valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Kısa süre sonra gelen polis ekipleri, şüpheli görülen valizin çevresine emniyet şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

"VALİZ BENİM" DİYEREK EMNİYET ŞERİDİNİ GEÇTİ

Yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından durum, bomba uzmanlarına bildirildi. Bomba uzmanlarının geldiği sırada ortaya çıkan bir evsiz, "Valiz benim" diyerek polis şeridini geçti. Evsiz adam, polis gözetiminde çantasını açarak içindeki eşyalarını gösterdi. Olay nedeniyle kapatılan metro girişi ve çevresi, emniyet şeritlerinin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
şüpheli valiz istikal caddesi

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