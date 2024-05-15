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  4. SON DAKİKA | Ali Yerlikaya'dan ses getirecek paylaşım! "Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılanma varsa..." dedi, çok net konuştu: Tuzakları yerle bir edeceğiz

SON DAKİKA | Ali Yerlikaya'dan ses getirecek paylaşım! "Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılanma varsa..." dedi, çok net konuştu: Tuzakları yerle bir edeceğiz

15.05.2024 09:58
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." dedi.

SON DAKİKA | Ali Yerlikaya'dan ses getirecek paylaşım! "Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılanma varsa..." dedi, çok net konuştu: Tuzakları yerle bir edeceğiz

Ayhan Bora Kaplan soruşturması ve sonrasında yaşananlar bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Ankara'da emniyet müdür ve iki emniyet müdür yardımcısının gözaltına alınması büyük ses getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert tepki gelirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gece saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile sürpriz bir görüşme gerçekleştiridi. Ankara'da yaşanan hareketlilik büyük merak uyandırırken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

BAKAN YERLİKAYA: "TUZAKLARI YERLE BİR EDECEĞİZ"

"Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadık, açtırmıyoruz ve açtırmayacağız.

"FETÖVARİ GİZLİ TANIK TAKTİKLERİYLE..."

Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

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Hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa, sonuna kadar gidip, o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz.

Mülkiye Müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyu ile de paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız.

Aziz Milletimiz müsterih olsun;
Nasıl Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek; bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

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Ali Yerlikaya son dakika
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