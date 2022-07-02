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İsveç'te terör destekçileri sokağa indi!

02.07.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi. Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi isteyen terör destekçileri, hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı.

İsveç'te terör destekçileri sokağa indi!

İsveç'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yaptı.

Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşıdı.

TERÖRİST ELEBAŞI ÖCALAN'IN POSTERLERİNİ AÇTILAR

Üçlü muhtıranın iptal edilmesini isteyen eylemciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açtı.

Eylemciler, Sosyal Demokrat hükümet aleyhinde sloganlar atıp pankartlar taşıdı. Öte yandan, terör yandaşları, Malmö kentindeki Möllevangstorget Meydanı'nda aynı gerekçeyle toplandı. (AA)

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İsveç
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