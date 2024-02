1974'te Waterloo adlı parçayla "Eurovision" şarkı yarışmasını kazanan Abba, "Dancing Queen", "The Winner Takes It All", "Take a Chance on Me", "Gimme! Gimme" ve "Mamma Mia" şarkılarıyla tanındı.

James Rogan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu belgeselde Abba grubunun Arrival ve Suğer Trooper albümlerinin yolculuğu yer alacak. Aynı zamanda grubun şöhrete kavuşması ile ülkede kendilerine gelen tepkiler belgeselin konusunu oluşturacak.