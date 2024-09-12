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    4. İsviçre güzellik yarışması finalisti kocası tarafından katledildi! Kan donduran detay: Boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini blenderda püre haline getirdi

    İsviçre güzellik yarışması finalisti kocası tarafından katledildi! Kan donduran detay: Boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini blenderda püre haline getirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.09.2024 13:46
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    2007 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında Miss Northwest Switzerland (Kuzeybatı İsviçre Güzeli) seçilen Kristina Joksimovic eşi tarafından canice katledildi. Eş Thomas, karısını boğduktan sonra cesedini küçük parçalara ayırıp blenderdan geçirerek püre haline getirdi. Çelişkili ifadelerinin ardından Thomas yakalanarak kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

    İsviçre güzellik yarışması finalisti kocası tarafından katledildi! Kan donduran detay: Boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini blenderda püre haline getirdi

    MYNET|DIŞ HABERLER İsviçre'nin kuzeyinde, Basel'in hemen güneyinde, Fransa ve Almanya sınırına yakın bir bölge olan Binningen'de yaşayan Kristina Joksimovic, Şubat ayında evinde trajik bir şekilde ölü bulundu. İki çocuk annesi kadın 41 yaşındaki eşi Thomas tarafından canice katledildi. Polise verdiği ifadesinde Thomas, Joksimovic'in kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürerek kendisini savunduğunu iddia etti. Adli tıp raporu ise onun meşru müdafaa iddiasını çürüttü.

    ELEKTRİKLİ TESTERE, BAHÇE MAKASI VE BIÇAK DETAYI

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    Adli tıp raporunda Kristina Joksimovic'in bahçe makası, elektrikli testere ve bıçakla kesilmeden önce boğularak öldürüldüğünün belirtildiğini aktardı. Cansız beden parçaları ise el blenderı ile parçalandı, püre haline getirildi ve bir kimyasalda eritildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinayet İsviçre
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