İsviçre güzellik yarışması finalisti kocası tarafından katledildi! Kan donduran detay: Boğarak öldürdükten sonra cansız bedenini blenderda püre haline getirdi

MYNET|DIŞ HABERLER İsviçre'nin kuzeyinde, Basel'in hemen güneyinde, Fransa ve Almanya sınırına yakın bir bölge olan Binningen'de yaşayan Kristina Joksimovic, Şubat ayında evinde trajik bir şekilde ölü bulundu. İki çocuk annesi kadın 41 yaşındaki eşi Thomas tarafından canice katledildi. Polise verdiği ifadesinde Thomas, Joksimovic'in kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürerek kendisini savunduğunu iddia etti. Adli tıp raporu ise onun meşru müdafaa iddiasını çürüttü.

ELEKTRİKLİ TESTERE, BAHÇE MAKASI VE BIÇAK DETAYI

Adli tıp raporunda Kristina Joksimovic'in bahçe makası, elektrikli testere ve bıçakla kesilmeden önce boğularak öldürüldüğünün belirtildiğini aktardı. Cansız beden parçaları ise el blenderı ile parçalandı, püre haline getirildi ve bir kimyasalda eritildi.