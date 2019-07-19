Mynet Trend

IT: Chapter 2’nun yeni fragmanı yayınlandı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

2017'de vizyona giren IT'in devam filmi IT: Chapter 2’dan yeni fragman yayınlandı.

IT: Chapter 2’nun yeni fragmanı yayınlandı

Andy Muschietti imzalı korku filmi It: Chapter 2’dan yeni bir fragman daha gün yüzüne çıktı. Stephen King romanından uyarlanan 1990 yapımı IT, iki yıl evvel vizyona giren yeni IT, şimdi de IT: Chapter Two ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Serinin ilk filmi gişede elde ettiği başarı ve eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla yapımcılarının yüzünü güldürmüştü.

Jessica Chastain, James McAvoy ve Bill Hader’lı kadrosuyla beklentileri bir hayli yükselten filmin senaryosu Gary Dauberman’ın kaleminden çıktı. İlk filmde bir şekilde Pennywise’dan paçayı sıyırmayı başaran çocuklar, ikinci filmle birlikte Derry, Maine’e geri dönüyorlar. Bakalım bu sefer kurtulabilecekler mi?

IT: Chapter 2, 5 Eylül'de vizyona girecek.


PARTNERİngiliz modelden olay paylaşım! Çırılçıplak soyunup...İngiliz modelden olay paylaşım! Çırılçıplak soyunup...
Game of Thrones’da bir skandal daha! Kendileri başvurmuşGame of Thrones’da bir skandal daha! Kendileri başvurmuş
Macera devam ediyor! Top Gun: Maverick’ten heyecan dolu fragmanMacera devam ediyor! Top Gun: Maverick’ten heyecan dolu fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
It It: Chapter Two Andy Muschietti Stephen King Jessica Chastain James McAvoy Bill Hader

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yerli otomobille ilgili yeni bilgiler sızdı!

Yerli otomobille ilgili yeni bilgiler sızdı!

Sosyal medyayı sallayan pozlar

Sosyal medyayı sallayan pozlar

Tatil cennetinde panik! İlçe ayağa kalktı

Tatil cennetinde panik! İlçe ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Güven Bana'da yarışan avukat ve pazarcı herkesi duygulandırdı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Hotel Mumbai filmi vizyonda! İşte fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Merakla bekleniyordu! İşte yayın tarihi ve fragmanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Game of Thrones oyuncularının Emmy'ye kendilerinin başvurduğu ortaya çıktı

Game of Thrones’da bir skandal daha! Kendileri başvurmuş

Top Gun: Maverick filminin fragmanı yayımlandı

Macera devam ediyor! Top Gun: Maverick’ten heyecan dolu fragman

Game Of Thrones Güven Bana'ya da girdi!

Dünyaca ünlü dizi yarışmanın konusu oldu

"Aslan Kral" filminin galası yapıldı

Ünlü isimler akın etti! "Aslan Kral" filmine Türkiye galası

"Cemil Şov" filminin çekimleri sona erdi

"Cemil Şov" filminin çekimleri sona erdi

"Saraybosna'nın Kalbi" için 53 film yarışacak

"Saraybosna'nın Kalbi" için 53 film yarışacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.