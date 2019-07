IT: Chapter 2’nun yeni fragmanı yayınlandı

Andy Muschietti imzalı korku filmi It: Chapter 2’dan yeni bir fragman daha gün yüzüne çıktı. Stephen King romanından uyarlanan 1990 yapımı IT, iki yıl evvel vizyona giren yeni IT, şimdi de IT: Chapter Two ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Serinin ilk filmi gişede elde ettiği başarı ve eleştirmenlerden aldığı olumlu yorumlarla yapımcılarının yüzünü güldürmüştü.

Jessica Chastain, James McAvoy ve Bill Hader’lı kadrosuyla beklentileri bir hayli yükselten filmin senaryosu Gary Dauberman’ın kaleminden çıktı. İlk filmde bir şekilde Pennywise’dan paçayı sıyırmayı başaran çocuklar, ikinci filmle birlikte Derry, Maine’e geri dönüyorlar. Bakalım bu sefer kurtulabilecekler mi?

IT: Chapter 2, 5 Eylül'de vizyona girecek.