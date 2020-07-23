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İtalya'da endişelendiren artış! 25 Haziran'dan bu yana ilk

DÜNYA HABERLERİ  | 23.07.2020 01:35 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye çıktı. Son 24 saatte 282 yeni vaka kaydedilirken bugünkü sayı, 25 Haziran'dan bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük artış oldu.

İtalya'da endişelendiren artış! 25 Haziran'dan bu yana ilk

Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin bilgileri açıkladı. Buna göre, salgın başından bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı 245 bin 32’ye ulaştı.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, yeni vakalardaki artışın etkisiyle 12 bin 322'ye çıktı.

25 HAZİRAN'DAN BU YANA EN YÜKSEK ARTIŞ

Son 24 saatte 282 yeni vaka kaydedilirken, yeni vaka sayısının düşüş trendinde olduğu ülkede bugünkü sayı, "25 Haziran’dan (296) bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük artış" oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 197 artışla 197 bin 628'e çıktı. Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 9 artarak 35 bin 82'ye yükseldi. İtalya’da bugüne kadar 6 milyon 354 bin 730 test yapıldı. (AA)

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